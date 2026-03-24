PayPal lanza PayPal USD en 70 países, incluyendo Guatemala, para abaratar transferencias

Por revistaeyn.com
La empresa tecnológica PayPal anunció la expansión de su stablecoin PayPal USD (PYUSD), que estará disponible en 70 mercados a través de las cuentas de sus usuarios, en un movimiento que busca acelerar las transacciones internacionales y reducir los costos del comercio digital.
El lanzamiento marca un paso relevante en la estrategia de la compañía por posicionarse en el ecosistema de monedas digitales. PYUSD es una stablecoin respaldada por el dólar estadounidense, diseñada para ofrecer estabilidad de valor y facilitar transferencias transfronterizas de forma más eficiente que los métodos tradicionales.
Según la compañía, esta expansión permitirá a millones de consumidores y empresas enviar y recibir dinero a nivel global con mayor rapidez y menores costos. En un contexto donde el comercio internacional es cada vez más digital, PayPal apunta a responder a la demanda por soluciones de pago más ágiles y accesibles.
“Los consumidores y las empresas de todo el mundo buscan formas más rápidas y fluidas de realizar transacciones globales, y el sistema actual todavía cobra demasiado y tarda demasiado”, afirmó May Zabaneh, vicepresidenta senior y gerente general de cripto en la compañía.
En América Latina, la iniciativa es vista como una oportunidad para reducir barreras en el acceso a servicios financieros globales. “Este es un paso significativo para la región, ya que permite a consumidores y empresas participar de manera más eficiente en la economía global”, destacó Juan Bordes, vicepresidente y gerente general de PayPal para la región.
A partir de esta implementación, los usuarios podrán comprar, mantener, enviar y recibir PYUSD directamente desde sus cuentas, así como transferir fondos de forma casi instantánea tanto dentro de la plataforma como hacia billeteras digitales externas. Además, tendrán la opción de convertir estos activos a moneda local al momento de retirar fondos, lo que amplía su uso en gastos cotidianos.
Para las empresas, uno de los principales beneficios radica en la mejora de la liquidez. Los comercios que acepten PYUSD podrán acceder a sus ingresos en cuestión de minutos, en contraste con los plazos de días o semanas que caracterizan a los sistemas tradicionales.
El despliegue de PYUSD, que fue introducido inicialmente en Estados Unidos en 2023, ya incluye mercados en América Latina, Europa, Asia-Pacífico y Norteamérica.