PayPal lanza PayPal USD en 70 países, incluyendo Guatemala, para abaratar transferencias

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Según la compañía, esta expansión permitirá a millones de consumidores y empresas enviar y recibir dinero a nivel global con mayor rapidez y menores costos.

Por revistaeyn.com La empresa tecnológica PayPal anunció la expansión de su stablecoin PayPal USD (PYUSD), que estará disponible en 70 mercados a través de las cuentas de sus usuarios, en un movimiento que busca acelerar las transacciones internacionales y reducir los costos del comercio digital. El lanzamiento marca un paso relevante en la estrategia de la compañía por posicionarse en el ecosistema de monedas digitales. PYUSD es una stablecoin respaldada por el dólar estadounidense, diseñada para ofrecer estabilidad de valor y facilitar transferencias transfronterizas de forma más eficiente que los métodos tradicionales.

Según la compañía, esta expansión permitirá a millones de consumidores y empresas enviar y recibir dinero a nivel global con mayor rapidez y menores costos. En un contexto donde el comercio internacional es cada vez más digital, PayPal apunta a responder a la demanda por soluciones de pago más ágiles y accesibles. “Los consumidores y las empresas de todo el mundo buscan formas más rápidas y fluidas de realizar transacciones globales, y el sistema actual todavía cobra demasiado y tarda demasiado”, afirmó May Zabaneh, vicepresidenta senior y gerente general de cripto en la compañía. En América Latina, la iniciativa es vista como una oportunidad para reducir barreras en el acceso a servicios financieros globales. “Este es un paso significativo para la región, ya que permite a consumidores y empresas participar de manera más eficiente en la economía global”, destacó Juan Bordes, vicepresidente y gerente general de PayPal para la región.