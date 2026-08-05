EE.UU. tramitó reembolso de US$121.000 millones en aranceles anulados

Según el vocero de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) estadounidense, la agencia ha recibido 24,4 millones de declaraciones de importación, de las que aproximadamente 16,76 millones fueron procesadas para su potencial reembolso o devolución certificada.

Estados Unidos tramitó la devolución de US$121.750 millones de dólares, hasta el pasado 10 de julio, a las empresas afectadas por los aranceles impuestos por el Gobierno de Donald Trump que fueron anulados en febrero por el Tribunal Supremo, confirmó un portavoz gubernamental.

El monto tramitado supone más del 70 % del total a reintegrar, estimado en unos US$166.000 millones.

"La CBP ha cumplido plenamente con todas las decisiones del Tribunal de Comercio Internacional y de otros tribunales relativas a los reembolsos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA)", declaró el portavoz de la oficina.

Las solicitudes de devolución pueden ser presentadas por importadores o agentes de aduanas a través de un mecanismo en línea denominado CAPE, habilitado el pasado abril, y luego son revisadas de manera individual.

Un día después de la puesta en marcha del CAPE, Trump sugirió a las empresas que sería una buena decisión no buscar recuperar el dinero pagado por los aranceles anulados.

El Supremo de EE.UU. declaró ilegal en febrero el sistema arancelario que el presidente republicano impuso en abril de 2025 en virtud de la IEEPA de 1977, estableciendo diferentes gravámenes a los países, considerados recíprocos por el mandatario.