UE y Centroamérica avanzan en interconexión digital para fortalecer comercio

POR EFE

La Unión Europa (UE) y Centroamérica impulsan la interconexión y operatividad digital de ambos bloques con una iniciativa que busca fortalecer la facilitación del comercio y optimizar los procesos logísticos de la exportación centroamericana hacia los 27.

Se trata del proyecto de interoperabilidad entre la Plataforma Digital de Comercio Centroamericana (PDCC) y el Port Community System del español Puerto Bahía de Algeciras (Teleport 2.0), presentado por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) durante el 'Foro UE–CA 2026: comercio, conectividad e inversión sostenible' celebrado este mes en la capital panameña.

Este proyecto "representa un paso estratégico para fortalecer la conectividad logística entre Centroamérica y la Unión Europea", pues "permitirá optimizar los procesos de intercambio de información, mejorar la trazabilidad de las operaciones y avanzar hacia cadenas logísticas más eficientes, seguras y resilientes", aseguró el director general de Integración Económica, Facilitación del Comercio y Transporte de la SIECA, Eduardo Espinoza Valverde.

La interoperabilidad entre ambas plataformas permitirá adelantar procesos de evaluación documental y mejorar la trazabilidad de las mercancías desde su origen en Centroamérica hasta su llegada al Puerto de Algeciras, facilitando una gestión más eficiente de las inspecciones y reduciendo tiempos en la cadena logística.

Las dos plataformas ya se encuentran conectadas, y el siguiente paso será la implementación de un proyecto piloto con Costa Rica, con miras a extender posteriormente esta interoperabilidad al resto de los países de Centroamérica.

"Ahorita estamos tratando de enrolar o de incentivar a otros miembros de la región que levanten la mano y quieran meterse a este proyecto de interconexión", afirmó a EFE el director ejecutivo de la Secretaría de Integración Económica de Centroamérica (SIECA), Mario Salazar.