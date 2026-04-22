Una señal anticipatoria: Lufthansa cancela 20.000 vuelos hasta octubre

Por: EFE
Lufthansa informó en las últimas horas, a través de un comunicado, que los 20.000 vuelos cancelados corresponden a una reducción del 1% de la capacidad de transporte de pasajeros en verano y a un ahorro de unas 40.000 toneladas de queroseno cuyo precio se ha duplicado desde el comienzo de la guerra en Irán.
Según Lufthansa, los vuelos cancelados son rutas no rentables desde los aeropuertos de Fráncfort y Múnich.
Hasta finales de mayo Lufthansa va a cancelar 120 vuelos y ya ha informado a los pasajeros afectados.
Por ejemplo, serán cancelados temporalmente los vuelos desde Fráncfort a las ciudades polacas de Bidgostia (norte) y Resovia (sureste), y a la noruega de Stavanger (sudoeste).
Otras diez conexiones aéreas dentro del grupo serán operadas desde otros aeropuertos.
Lufthansa va a revisar la planificación a medio plazo de sus rutas de vuelos para los próximos meses e informará de ello a finales de abril o principios de mayo.
Moderado optimismo en la industria
"Es recomendable que los viajeros que aún no han adquirido sus billetes valoren hacerlo lo antes posible para beneficiarse de las mejores condiciones", así lo ha asegurado ayer, Javier Gándara, el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) .
Esta petición suele ser habitual, aunque ahora, con el encarecimiento del queroseno y la incertidumbre que genera la situación geopolítica gana más peso.
Aunque de abril a octubre de 2026 hay programados un 5,7% de asientos más que el año pasado, y el sector encara el verano en Europa con "optimismo", hay "cierta cautela".
Las aerolíneas no pierden de vista el impacto que está teniendo el conflicto en Oriente Medio sobre el precio del queroseno, que se ha duplicado respecto a los niveles previos al inicio del conflicto.
El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol, advirtió la semana pasada que a Europa le podrían quedar solo seis semanas de combustible de aviación si las actuales interrupciones al suministro persisten.