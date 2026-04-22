Una señal anticipatoria: Lufthansa cancela 20.000 vuelos hasta octubre

Por: EFE

Lufthansa informó en las últimas horas, a través de un comunicado, que los 20.000 vuelos cancelados corresponden a una reducción del 1% de la capacidad de transporte de pasajeros en verano y a un ahorro de unas 40.000 toneladas de queroseno cuyo precio se ha duplicado desde el comienzo de la guerra en Irán.

Según Lufthansa, los vuelos cancelados son rutas no rentables desde los aeropuertos de Fráncfort y Múnich.

Hasta finales de mayo Lufthansa va a cancelar 120 vuelos y ya ha informado a los pasajeros afectados.

Por ejemplo, serán cancelados temporalmente los vuelos desde Fráncfort a las ciudades polacas de Bidgostia (norte) y Resovia (sureste), y a la noruega de Stavanger (sudoeste).

Otras diez conexiones aéreas dentro del grupo serán operadas desde otros aeropuertos.

Lufthansa va a revisar la planificación a medio plazo de sus rutas de vuelos para los próximos meses e informará de ello a finales de abril o principios de mayo.