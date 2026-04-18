Air Canada suspende seis rutas por el aumento de los precios del combustible

Por Agencia EFE

La compañía Air Canada, la principal aerolínea de Canadá y una de las más importantes de Norteamérica, anunció la suspensión de seis rutas, entre ellas la planificada entre Montreal y Guadalajara (México), por el aumento de los precios del combustible aeronáutico.

Los vuelos suspendidos son las rutas internacionales Toronto-JFK (Nueva York), Toronto-Salt Lake City y Montreal-JFK así como los trayectos nacionales Vancouver-Fort McMurray y Toronto-Yellowknife. Además, Air Canada suspendió la entrada en servicio del Montreal-Guadalajara que estaba prevista para los próximos meses.