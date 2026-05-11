Ventas de autos híbridos en EEUU se disparan junto con los precios de la gasolina

Por revistaeyn.com
Muchos compradores de automóviles en Estados Unidos están optando por vehículos híbridos para compensar el reciente aumento en los precios de la gasolina derivado de la guerra con Irán, según nuevos datos de ventas de la industria y concesionarios.
Las ventas de híbridos en Estados Unidos aumentaron un 37 % en los dos meses desde que comenzó el conflicto en Medio Oriente a finales de febrero, de acuerdo con datos de la firma de investigación Motor Intelligence. Ese crecimiento superó al del mercado automotor en general, que subió un 15 % en ese mismo período.
Sin embargo, los autos totalmente eléctricos no han despertado el mismo nivel de interés entre los consumidores, incluso cuando los precios de la gasolina en EEUU superaron los US$4 por galón, alcanzando un máximo de cuatro años a finales de abril, según datos de la Asociación Estadounidense del Automóvil.
Las ventas de vehículos eléctricos (EV) en EE. UU. crecieron apenas un 11 % en los dos meses desde que comenzó la guerra, por debajo del ritmo del mercado en general, muestran las cifras de Motor Intelligence. Las ventas de EV siguen muy por debajo de donde estaban hace un año, aún afectadas tras la expiración el otoño pasado de un crédito fiscal federal de 7,500 dólares.
La relativa apatía de los consumidores estadounidenses hacia los EV contrasta con la tendencia en Europa, donde las ventas de eléctricos están en auge en medio de los mayores precios de los combustibles. En Europa hay muchos más EV asequibles disponibles, además de que las normas sobre emisiones son mucho más estrictas que en Estados Unidos.
UNA OPCIÓN MÁS FÁCIL PARA ALGUNOS COMPRADORES
En el Reino Unido, las ventas de EV aumentaron un 79 % en los dos meses posteriores al inicio del conflicto con Irán, un incremento más pronunciado que el del mercado en general. Las ventas de autos totalmente eléctricos en Alemania también superaron el desempeño de la industria, al crecer un 39 % en ese período.
Analistas y concesionarios señalan varias razones por las que los híbridos —que utilizan una batería de ion de litio y un motor eléctrico para asistir al motor de gasolina y ahorrar combustible— se han convertido en la opción preferida de los compradores estadounidenses que buscan un vehículo “verde”.
Los híbridos suelen ser más baratos que los EV y hay una mayor variedad de modelos disponibles. Además, los propietarios no tienen que aprender una nueva tecnología que implique cambiar su rutina diaria, como conectar el vehículo a cargar por las noches.
“La gente ya estaba interesada en los híbridos antes de que los precios de la gasolina comenzaran a subir”, dijo Kevin Roberts, director de inteligencia económica y de mercado del mercado en línea CarGurus. “El aumento de los precios de la gasolina simplemente incrementó aún más ese interés”.
Los datos de compras digitales muestran un creciente interés de los consumidores tanto en híbridos como en EV. De todas las búsquedas de vehículos en el sitio de CarGurus durante abril, el 14 % correspondieron a híbridos, frente al 12 % del mes anterior. Las búsquedas de EV representaron el 5 %, frente al 3.4 %.
Con información de Reuters