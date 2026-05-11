Empresas & Management

Ventas de autos híbridos en EEUU se disparan junto con los precios de la gasolina

Las ventas de híbridos en Estados Unidos aumentaron un 37 % en los dos meses desde que comenzó el conflicto en Medio Oriente a finales de febrero, de acuerdo con datos de la firma de investigación Motor Intelligence.

Por revistaeyn.com Muchos compradores de automóviles en Estados Unidos están optando por vehículos híbridos para compensar el reciente aumento en los precios de la gasolina derivado de la guerra con Irán, según nuevos datos de ventas de la industria y concesionarios. Las ventas de híbridos en Estados Unidos aumentaron un 37 % en los dos meses desde que comenzó el conflicto en Medio Oriente a finales de febrero, de acuerdo con datos de la firma de investigación Motor Intelligence. Ese crecimiento superó al del mercado automotor en general, que subió un 15 % en ese mismo período.

Sin embargo, los autos totalmente eléctricos no han despertado el mismo nivel de interés entre los consumidores, incluso cuando los precios de la gasolina en EEUU superaron los US$4 por galón, alcanzando un máximo de cuatro años a finales de abril, según datos de la Asociación Estadounidense del Automóvil. Las ventas de vehículos eléctricos (EV) en EE. UU. crecieron apenas un 11 % en los dos meses desde que comenzó la guerra, por debajo del ritmo del mercado en general, muestran las cifras de Motor Intelligence. Las ventas de EV siguen muy por debajo de donde estaban hace un año, aún afectadas tras la expiración el otoño pasado de un crédito fiscal federal de 7,500 dólares. La relativa apatía de los consumidores estadounidenses hacia los EV contrasta con la tendencia en Europa, donde las ventas de eléctricos están en auge en medio de los mayores precios de los combustibles. En Europa hay muchos más EV asequibles disponibles, además de que las normas sobre emisiones son mucho más estrictas que en Estados Unidos.

UNA OPCIÓN MÁS FÁCIL PARA ALGUNOS COMPRADORES

En el Reino Unido, las ventas de EV aumentaron un 79 % en los dos meses posteriores al inicio del conflicto con Irán, un incremento más pronunciado que el del mercado en general. Las ventas de autos totalmente eléctricos en Alemania también superaron el desempeño de la industria, al crecer un 39 % en ese período. Analistas y concesionarios señalan varias razones por las que los híbridos —que utilizan una batería de ion de litio y un motor eléctrico para asistir al motor de gasolina y ahorrar combustible— se han convertido en la opción preferida de los compradores estadounidenses que buscan un vehículo “verde”.