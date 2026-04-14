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Nissan aplicará tecnología con IA en el 90 % de sus modelos para 2027

El plan 'Mobility Intelligence for Everyday Life' marca el inicio de una nueva etapa para Nissan, que se centrará en torno a tres familias de vehículos principales que representarán más del 80 % del volumen de ventas global.

Por Agencia EFE El fabricante de vehículos japonés Nissan aplicará tecnología con inteligencia artificial (IA) en el 90 % de sus modelos para 2027, según detalló en la presentación de su nueva visión a largo plazo, centrada en la conducción autónoma y la electrificación de los vehículos. "Mientras continuamos nuestro camino hacia la recuperación, es fundamental que Nissan aproveche las oportunidades que brindan las tecnologías de IA, la electrificación y la innovación integrada en nuestros últimos productos", declaró el presidente de la compañía, Iván Espinosa.

El plan 'Mobility Intelligence for Everyday Life' marca el inicio de una nueva etapa para Nissan, que se centrará en torno a tres familias de vehículos principales que representarán más del 80 % del volumen de ventas global, según aseguró la empresa en un comunicado. Los coches desarrollados combinarán la tecnología Nissan AI Drive y la tecnología Nissan AI Partner para mejorar tanto la movilidad como el tiempo de desplazamiento, dando como resultado lo que han definido como Nissan AIDV. El objetivo es integrar la tecnología Nissan AI Drive en el 90 % de su gama de modelos a largo plazo para permitir una conducción autónoma avanzada, además de desarrollar nuevos modelos como el 'Xterra' o 'Heartbeat' para el mercado estadounidense; 'Juke EV' para Europa; o 'Skyline' para sus ventas en Japón.