Ventas de Mercedes-Benz cayeron un 10 % en 2025 hasta 2,16 millones de vehículos

POR EFE

El grupo Mercedes-Benz registró una caída de ventas mundiales del 10 % interanual durante el ejercicio 2025, con un total de 2,16 millones de unidades comercializadas.

La firma de Stuttgart informó este lunes de que las ventas de turismos de la marca con la estrella cayeron el pasado ejercicio a 1,8 millones de unidades (-9 % respecto a 2024) y las de furgonetas bajaron hasta 359.100 unidades (-11 %) .

Las ventas de vehículos eléctricos se redujeron en 2025 hasta 197.300 unidades (-4 %).

El presidente del grupo, Ola Källenius, dijo que "2025 marca el pistoletazo de salida de la mayor ofensiva de producto y tecnología de Mercedes-Benz, con los sistemas de propulsión eléctrica más novedosos y software inteligente".