Empresas & Management

Wingo se suma a Copa Airlines y suspende los vuelos de jueves y viernes a Caracas

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela indicó este jueves que espera que la aerolínea colombiana Wingo y su matriz, la panameña Copa Airlines, reinicien sus vuelos en 48 horas, luego de que ambas suspendieran sus itinerarios este jueves y viernes desde y hacia Caracas debido a "intermitencias en una de las señales de navegación".

POR EFE La aerolínea colombiana Wingo suspendió de forma preventiva los vuelos de este jueves y viernes de Bogotá a Caracas, tal como lo hizo su matriz, la panameña Copa Airlines, en medio de la tensión en Venezuela tras el cierre de su espacio aéreo anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump. Wingo señaló en un comunicado que, debido a "intermitencias presentadas" el miércoles "en una de las señales de navegación durante su vuelo hacia Caracas (...) tomó la decisión preventiva de suspender temporalmente los vuelos desde y hacia esta ciudad los jueves 4 y viernes 5 de diciembre de 2025".

Al igual que Copa Airlines, que anunció el miércoles que suspende de manera temporal sus vuelos a la capital venezolana en las mismas fechas, Wingo señaló que esa situación "en ningún momento comprometió la seguridad operacional". Wingo, aerolínea de bajo costo de Copa Airlines, agregó que ratifica "su compromiso con la seguridad y el bienestar de sus pasajeros y tripulaciones". El pasado 29 de noviembre, Wingo aseguró el mantenimiento de la operación desde y hacia Venezuela, a pesar de que ese día Trump dijo que el espacio aéreo del país suramericano "permanecerá cerrado en su totalidad". Venezuela vive una crisis de conectividad aérea a raíz de la ola de cancelaciones de vuelos que causó el aviso emitido el 21 de noviembre por la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE.UU., en el que instó a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera "una situación potencialmente peligrosa" en la zona.