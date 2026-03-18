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WorldHotels incorporó a Clarita’s Beach Bar & Resort, en Costa Rica

Con 63 suites, Clarita’s Beach Bar & Resort, WorldHotels Elite ofrece dos piscinas con servicio de bar, gimnasio, restaurante y la próxima apertura de un sushi bar en los próximos meses.

  • WorldHotels incorporó a Clarita’s Beach Bar & Resort, en Costa Rica

    El hotel se ubica en la provincia de Puntarenas, en Playa Jacó, a aproximadamente 95 kilómetros de la capital San José, donde se encuentra el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (SJO). Foto de cortesía
2026-03-18

Por revistaeyn.com

WorldHotels anunció la apertura de Clarita’s Beach Bar & Resort, ubicado en Jacó Beach, Costa Rica, que se incorpora a la colección WorldHotels Elite.

El hotel se ubica en la provincia de Puntarenas, en Playa Jacó, a aproximadamente 95 kilómetros de la capital San José, donde se encuentra el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (SJO).

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Frente al mar y con una trayectoria singular, Clarita’s es reconocido como uno de los hoteles emblemáticos de la región. Fundado en 1964, el establecimiento formó parte del desarrollo turístico de Jacó y hoy inicia una nueva etapa alineada con las expectativas del viajero contemporáneo.

Tras una remodelación integral, el resort eleva su estándar de servicio y renueva sus espacios para ofrecer una experiencia de descanso y entretenimiento con identidad local.

“Este proyecto representa lo que es WorldHotels en su esencia: una mezcla equilibrada de historia, legado y modernidad, con el nivel de experiencia que el huésped de hoy busca y merece. Por eso, esta apertura es especialmente importante para nosotros”, señaló Luis Alberto Tito, Director de Desarrollo de BWH Hotels LATAM.

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Con 63 suites, Clarita’s Beach Bar & Resort, WorldHotels Elite ofrece dos piscinas con servicio de bar, gimnasio, restaurante y la próxima apertura de un sushi bar en los próximos meses.

Entre sus servicios premium se incluyen shuttle local, facilidades para bodas y eventos corporativos y sociales, además de otras experiencias diseñadas para viajeros que buscan confort con identidad de destino.

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