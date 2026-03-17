Origins Lodge abre su segundo hotel en Costa Rica

Por revistaeyn.com
En las tierras altas de Bijagua de Upala, Costa Rica, abrió sus puertas el hotel Origins Astral, ubicado a 800 metros sobre el nivel del mar, en un punto donde la bruma de los parques nacionales Tenorio y Miravalles se encuentra con el entorno.
La propiedad se integra en una vasta extensión de 133 acres de naturaleza virgen, ofreciendo una ubicación estratégica que captura la belleza de Río Celeste.
Esta posición permite a los huéspedes experimentar vistas de 360°. Para conveniencia del viajero, el hotel se encuentra a poco más de una hora del Aeropuerto Internacional de Liberia y a tres horas del Aeropuerto de San José.
Claudia Silva, gerente general de Origins Luxury Lodges, explica que con esta apertura presentan un concepto donde el lujo elevado se encuentra con la conexión auténtica. Con un total de 18 habitaciones individuales integradas en nuestras siete 'Star Gate Villas', ofrecemos el equilibrio perfecto entre la intimidad de un hogar y el servicio de un resort de clase mundial”.
La arquitectura de Origins Astral se inspira en las tradiciones de la tribu Maleku, honrando de manera moderna la conexión entre la humanidad y los cielos brumosos. El complejo ha sido diseñado bajo el concepto de un "pueblo privado", donde la vida social fluye de manera orgánica. Las siete exclusivas villas están distribuidas para ofrecer vistas ininterrumpidas al horizonte o a la selva.
Cada unidad cuenta con interiores que fomentan la convivencia, incluyendo áreas sociales comunales, salas de estar y cocinas integradas. La infraestructura, que varía desde villas de dos habitaciones (166 m²) hasta una imponente villa de cuatro dormitorios (425 m²), se complementa con amplios ventanales, terrazas y piscinas privadas de inmersión en cada unidad. El esparcimiento gira en torno a una piscina infinita de 25 metros que se funde con el horizonte, acompañada de cabañas privadas y zonas de relajación.
Para los más jóvenes, el hotel ha creado el “Astro Kids Club”, una "nave espacial natural" centrada en la creatividad y la permacultura.
La experiencia se completa con el restaurante El Cosmo, que ofrece una propuesta gastronómica internacional con toques locales en un entorno de 360°. Además, los huéspedes pueden explorar la biodiversidad de la zona mediante tours nocturnos, cabalgatas y experiencias de avistamiento de dantas o rafting.