Origins Lodge abre su segundo hotel en Costa Rica

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La propiedad se integra en una vasta extensión de 133 acres de naturaleza virgen, ofreciendo una ubicación estratégica que captura la belleza de Río Celeste.

Por revistaeyn.com En las tierras altas de Bijagua de Upala, Costa Rica, abrió sus puertas el hotel Origins Astral, ubicado a 800 metros sobre el nivel del mar, en un punto donde la bruma de los parques nacionales Tenorio y Miravalles se encuentra con el entorno. La propiedad se integra en una vasta extensión de 133 acres de naturaleza virgen, ofreciendo una ubicación estratégica que captura la belleza de Río Celeste.

Esta posición permite a los huéspedes experimentar vistas de 360°. Para conveniencia del viajero, el hotel se encuentra a poco más de una hora del Aeropuerto Internacional de Liberia y a tres horas del Aeropuerto de San José. Claudia Silva, gerente general de Origins Luxury Lodges, explica que con esta apertura presentan un concepto donde el lujo elevado se encuentra con la conexión auténtica. Con un total de 18 habitaciones individuales integradas en nuestras siete 'Star Gate Villas', ofrecemos el equilibrio perfecto entre la intimidad de un hogar y el servicio de un resort de clase mundial”. La arquitectura de Origins Astral se inspira en las tradiciones de la tribu Maleku, honrando de manera moderna la conexión entre la humanidad y los cielos brumosos. El complejo ha sido diseñado bajo el concepto de un "pueblo privado", donde la vida social fluye de manera orgánica. Las siete exclusivas villas están distribuidas para ofrecer vistas ininterrumpidas al horizonte o a la selva.