WorldHotels llega a Honduras con la apertura del Acqua Di Mare Resort

Por revistaeyn.com WorldHotels continúa su expansión en América Latina con el lanzamiento del Acqua Di Mare Resort, una propiedad de la exclusiva colección WorldHotels Distinctive. Ubicada en la paradisíaca isla de Roatán, el nuevo hotel fusiona lujo, diversión y naturaleza en un entorno diseñado para viajeros exigentes que buscan experiencias auténticas sin renunciar al confort. “Es un privilegio celebrar nuestra llegada a otro destino de alto impacto en América Latina como lo es Roatán”, destaca Richard Rehwaldt, Vicepresidente de BWH Hotels para Latino América.

El WorldHotel Acqua Di Mare Resort cuenta con 40 amplias suites equipadas con cocina completa y sala de estar, ideales tanto para estancias prolongadas como para vacaciones en familia o escapadas románticas. Sus instalaciones incluyen una piscina al aire libre, gimnasio, bar y el restaurante Wave, que ofrece lo mejor de la cocina local con un toque internacional. Ubicado en el extremo de West Bay, la propiedad ofrece una experiencia inmersiva que combina descanso y entretenimiento. Entre las actividades disponibles se destacan el buceo, esnórquel y excursiones para el avistamiento de delfines y ballenas, además de una estrecha conexión con la tradición, la gastronomía y la hospitalidad hondureña.