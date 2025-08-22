X Corp resolverán una demanda de US$500 millones por despidos en Twitter

Por revistaeyn.com
Elon Musk y su compañía de redes sociales X Corp llegaron a un acuerdo tentativo para resolver una demanda presentada por ex empleados de Twitter que dijeron que se les debían US$500 millones en indemnizaciones por despido.
Los abogados de X Corp y los ex empleados de Twitter informaron sobre el acuerdo en una presentación judicial, en la que ambas partes pidieron a un tribunal de apelaciones de Estados Unidos que retrasara una próxima audiencia judicial para poder finalizar un acuerdo que pagaría a los empleados despedidos y pondría fin al litigio. Los términos financieros del acuerdo no fueron revelados.
Musk despidió a aproximadamente 6.000 empleados después de su adquisición de Twitter en 2022, a la que rebautizó como X. Varios empleados demandaron por sus despidos e indemnizaciones por despido, y otras demandas aún están pendientes en los tribunales de Delaware y California.
El acuerdo resolvería una demanda colectiva propuesta presentada en California por Courtney McMillian, quien anteriormente supervisó los programas de beneficios para empleados de Twitter como su "jefe de recompensas totales", y Ronald Cooper, quien era gerente de operaciones.
Un juez federal de San Francisco desestimó la demanda de los empleados en julio de 2024 y apelaron ante el 9º Tribunal de Apelaciones de EEUU, con sede en San Francisco. El 9º Circuito tenía programado escuchar argumentos orales el 17 de septiembre.
Los abogados de Musk y McMillian no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Reuters.
La demanda argumentó que un plan de indemnización de 2019 garantizaba que la mayoría de los trabajadores de Twitter recibirían dos meses de su salario base más una semana de pago por cada año completo de servicio si eran despedidos. A los empleados de alto nivel como McMillian se les debían seis meses de salario base.
Pero Twitter solo les dio a los trabajadores despedidos como máximo un mes de indemnización por despido, y muchos de ellos no recibieron nada, según la demanda. Twitter despidió a más de la mitad de su fuerza laboral como medida de reducción de costos después de que Musk adquiriera la compañía.