X Corp resolverán una demanda de US$500 millones por despidos en Twitter

Varios empleados de Twitter demandaron por sus despidos e indemnizaciones por despido, y otras demandas aún están pendientes en los tribunales de Delaware y California.

Por revistaeyn.com Elon Musk y su compañía de redes sociales X Corp llegaron a un acuerdo tentativo para resolver una demanda presentada por ex empleados de Twitter que dijeron que se les debían US$500 millones en indemnizaciones por despido. Los abogados de X Corp y los ex empleados de Twitter informaron sobre el acuerdo en una presentación judicial, en la que ambas partes pidieron a un tribunal de apelaciones de Estados Unidos que retrasara una próxima audiencia judicial para poder finalizar un acuerdo que pagaría a los empleados despedidos y pondría fin al litigio. Los términos financieros del acuerdo no fueron revelados.

Musk despidió a aproximadamente 6.000 empleados después de su adquisición de Twitter en 2022, a la que rebautizó como X. Varios empleados demandaron por sus despidos e indemnizaciones por despido, y otras demandas aún están pendientes en los tribunales de Delaware y California. El acuerdo resolvería una demanda colectiva propuesta presentada en California por Courtney McMillian, quien anteriormente supervisó los programas de beneficios para empleados de Twitter como su "jefe de recompensas totales", y Ronald Cooper, quien era gerente de operaciones. Un juez federal de San Francisco desestimó la demanda de los empleados en julio de 2024 y apelaron ante el 9º Tribunal de Apelaciones de EEUU, con sede en San Francisco. El 9º Circuito tenía programado escuchar argumentos orales el 17 de septiembre. Los abogados de Musk y McMillian no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Reuters.