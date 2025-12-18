Zara recurre a la inteligencia artificial para generar imágenes de moda

Empresas & Management

Por revistaeyn.com Zara se ha convertido en la más reciente cadena de moda rápida en utilizar inteligencia artificial para ayudar a crear nuevas imágenes de modelos reales con distintos atuendos, acelerando el proceso de producción como parte de un cambio en la industria que podría tener un impacto significativo en la fotografía de moda. La experimentación de Zara con la IA sigue los pasos de su rival sueca H&M, que a principios de este año informó haber creado clones digitales de modelos para usarlos en marketing. El minorista europeo de moda en línea Zalando también está empleando IA para producir imágenes con mayor rapidez.

“Estamos utilizando la inteligencia artificial únicamente para complementar nuestros procesos actuales”, señaló en un comunicado un portavoz de Inditex, propietario de Zara. “Trabajamos de manera colaborativa con nuestros valiosos modelos —acordando cualquier aspecto de forma mutua— y compensamos de acuerdo con las mejores prácticas de la industria”, reporta Reuters. El movimiento de Zara fue reportado inicialmente por el diario londinense CityAM, enfocado en negocios, que citó a un modelo no identificado asegurando que Zara solicitó su aprobación para editar imágenes suyas con IA a fin de mostrar diferentes prendas, y que recibió el mismo pago que si hubiera viajado para otra sesión fotográfica. H&M y Zalando, al igual que Inditex, han afirmado que la IA complementará los procesos de sus equipos creativos y ayudará a hacerlos más eficientes, en lugar de reemplazarlos, minimizando así el riesgo para fotógrafos y equipos de producción que trabajan en sesiones de moda.