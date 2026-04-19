TOM 2026: el white paper que revela el verdadero poder de las marcas en Centroamérica

Por: Revistaeyn.com

Vivimos un ciclo donde el consumo ya no crece por inercia, sino por precisión. En ese entorno, el verdadero diferencial competitivo se juega en la mente del consumidor.

La undécima edición del especial Top of Mind 2026, desarrollada por E&N en alianza con Kantar Mercaplan, se posiciona como el white paper más completo sobre valor de marca en Centroamérica y República Dominicana.

Es una radiografía profunda de cómo las marcas construyen relevancia, sostienen liderazgo y capturan preferencia en contextos de presión económica.

“Sin valor de marca no hay Top of Mind”, advierte la editora general de E&N, Velia Jaramillo, al presentar una investigación que, durante más de una década, ha seguido la evolución de las marcas en la región.