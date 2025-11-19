Zoox, los robotaxis de Amazon, inician operaciones en San Francisco, EEUU

POR EFE

Zoox, la compañía de robotaxis propiedad de Amazon, anunció este martes que ha comenzado ofrecer viajes gratuitos a usuarios en San Francisco (California), como parte de la expansión de su servicio, que ofrece desde septiembre pasado en Las Vegas (Nevada).

Para utilizar el servicio de transporte que temporalmente es gratuito los usuarios deben registrarse en el programa de la compañía ‘Zoox Explores’.

Ya que los vehículos son totalmente autónomos y no cuentan con personal en su interior, los usuarios pueden contactar a la compañía antes, durante o después del servicio a través de la aplicación de Zoox o de una pantalla en el automóvil.