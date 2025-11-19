Empresas & Management

Ninguna empresa será inmune si burbuja de la IA estalla, dice el CEO de Google

Por revistaeyn.com El director ejecutivo de Alphabet, Sundar Pichai, afirmó que ninguna empresa saldrá indemne si el auge de la inteligencia artificial colapsa, ya que las valoraciones desorbitadas y la fuerte inversión en el sector alimentan la preocupación por una burbuja. Pichai dijo en una entrevista con la BBC que la actual ola de inversión en IA fue un "momento extraordinario", pero reconoció "elementos de irracionalidad" en el mercado, haciendo eco de las advertencias sobre la "exuberancia irracional" durante la era puntocom.

También ha habido mucho debate entre los analistas sobre si las valoraciones de la IA son sostenibles. Al preguntarle cómo afrontaría Google el posible estallido de una burbuja, Pichai dijo que pensaba que podría resistir la tormenta, pero añadió: "Creo que ninguna empresa va a quedar inmune, ni nosotros ni nosotros." Las acciones de Alphabet han subido alrededor de un 46 % este año, ya que los inversores apostaron por su capacidad para competir con OpenAI, creador de ChatGPT.