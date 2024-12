Amadeo Quirós: El inspirador suelta amarras

La esencia de hacer una buena inversión es poder descifrar quién es el mejor emprendedor, sobre todo cuando uno invierte en etapas tempranas, cuando apenas hay una idea empezando a validarse. Son los equipos. Empiezo por ahí, cuando tenemos equipos y ojalá equipos diversos ya empiezan ganando sobre cuando es un fundador solo.

El camino de emprender es muy difícil, hay estadística que dice que cuando son más de un fundador y también cuando tienen una mujer con un hombre y no solo hombres o solo mujeres, la cosa funciona mejor.

Lo principal es ver el nivel de compromiso de los fundadores con la idea y con la empresa. El que hace la diferencia y el que más éxito tiene es el que lo apuesta todo. Sobre todo en el nivel de emprendimientos que nosotros vemos, que tal vez no es el emprendimiento de sobrevivencia o de una pyme, sino mucho más tecnológicos y de mayor riesgo. Y un tercero es la experiencia.

Para mí, el fracaso es la mejor escuela de la vida. Un fundador que ya haya fracasado y que este es su segundo o tercer intento, lo veo con mucho mejores ojos que alguien que no lo haya intentado.

Como miembro de la Junta Directiva de Grupo Purdy se ha venido preparando desde hace años y además liderando Caricaco.

¿Cómo trabaja desde dentro de la JD para poder implementar cambios y dar una nueva visión?

Ha ayudado mucho el hecho de que siempre he estado empezando mis propios negocios fuera de Caricaco y Purdy. Siempre me ha atraído repensar los procesos, hacer cosas nuevas y buscar cómo crecer. La industria automotriz está cambiando mucho a nivel mundial. y creo que mi experiencia del mundo de venture me ayuda.

En la junta cada uno tiene un aporte. Y ahí es donde salen las mejores cosas. Yo tengo un rol un poco más enfocado a la parte de nuevos negocios y la visión a diez años de dónde queremos estar más allá de solo la venta de carros. Eso ha hecho un buen complemento con mi papá, con mi tío, con la junta (que muchos me conocen de mucho tiempo y con los que inclusive comparto otras juntas con algunos de ellos), entonces es interesante. Y rodeándome también de gente y nuevo talento.