Herederos del legado: continuidad familiar con modelo propio

Por Alejandro Domínguez/Miguel de Merodio (Socio Director y Socio Fundador de Skaleno Advisory)

C ada familia, con su historia, valores y aprendizajes, encuentra su propio camino. A lo largo de nuestra experiencia como consultores de empresas familiares y gracias a conversaciones con herederos como Amadeo Quirós (Grupo Purdy; CARICACO) y Edwin Escobar (CEO Aristos Inmobiliaria), hemos identificado ciertas tendencias colectivas y personales que están guiando la continuidad de los negocios familiares hacia un futuro más adaptado y sostenible.

Una de las tendencias más claras es la necesidad de mantener una visión del legado a largo plazo, pero sin la obsesión de que la continuidad sea a cualquier costo. La idea de que la preservación del negocio familiar esté por encima de todo ya no es la narrativa predominante.

Edwin Escobar lo describe perfectamente cuando dice: “No necesariamente esperaría que mis hijos continúen algo si no se sienten apasionados por eso”. El negocio familiar debe ser una opción, no una imposición. La verdadera trascendencia se alcanza cuando los herederos pueden construir desde la pasión, incluso si ello significa emprender caminos diferentes.

La formación y mentoría son también elementos fundamentales. La generación que asume la continuidad se nutre de la experiencia y del ejemplo de quienes los precedieron.

Pero esta formación, según Edwin, va más allá de la tutoría directa: “Mi padre no me acompañó en la parte operativa del negocio. Me dio algo mucho más relevante: permitirme un período de formación y después ‘soltarme’. Y me dio el ejemplo. Crecí viendo a mi padre yendo a trabajar bajo las balas, bombas, toques de queda... de todo eso me acuerdo”. Este tipo de liderazgo, basado en el ejemplo y la confianza, permite a los herederos enfrentar los desafíos con seguridad y flexibilidad.