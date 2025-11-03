Hondureño Mauricio Dubón gana Guante de Oro a mejor Jugador Utility 2025 de la MLB

El hondureño Mauricio Dubón conquistó nuevamente el prestigioso galardón Guante de Oro en la categoría de mejor Jugador Utility de la temporada 2025 de la MLB.

Mauricio Dubón se destacó por su versatilidad defensiva jugando en múltiple posiciones y en su rol como "Utility" obtuvo 14 carreras salvadas para los Astros en dicha temporada.

Las estadísticas de Mauricio Dubón en la temporada regular 2025 fueron de 369 turnos al bate, 43 carreras, 89 hits, 7 jonrones y su promedio de bateo fue de .241.

El beisbolista de los Astros de Houston en la Major League Baseball, hizo historia porque su primer Guante de Oro como Jugador Utility lo conquistó en 2023 siendo el primer hondureño y centroamericano en ganarlo en dicha categoría.

El catracho llegó traspasado a los Astros de Houston en la temporada 2022 procedente de los Gigantes de San Francisco. En el conjunto de Texas, se convirtió en el primer hondureño que ganó la Serie Mundial, en el duelo que se enfrentaron ante los Phillies de Philadelphia en 2024.

