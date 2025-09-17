El evento más desafiante para mujeres líderes de Centroamérica llega a Costa Rica

Mujeres Desafiantes

La octava edición del evento Mujeres Desafiantes de Centroamérica llega a Costa Rica. La cita es el próximo 25 de septiembre, en el Centro de Convenciones de San José.

Por Claudia Contreras - revistaeyn.com Por primera vez, llega a Costa Rica el evento Mujeres Desafiantes de Centroamérica, un encuentro que busca proyectar el talento de las centroamericanas, reforzar la agenda de inclusión y conectar con las empresas y líderes que trabajan por la equidad en sus organizaciones y compañías. El evento Mujeres Desafiantes traerá a Costa Rica historias de fuerza, lucha, resiliencia, esfuerzo, trabajo y determinación. El perfil de panelistas y audiencias garantiza un network de alto nivel.

De manera conjunta, nuestros seis eventos presenciales han convocado ya a más de 2.500 asistentes, con más de 90 panelistas y más de 60 marcas patrocinadoras que han confiado en nuestra visión editorial. Esto, sin contar a nuestras audiencias digitales que se impulsaron con la pandemia de 2020, cuando nos desafiamos y llevamos el evento a la virtualidad. El evento Mujeres Desafiantes da continuidad a las Ediciones Especiales Mujeres Desafiantes de Centroamérica, que en 2025 arribaron a su novena edición y en las cuales hemos entrevistado a más de 450 líderes femeninas: altos perfiles empresariales, financieras, emprendedoras, innovadoras, líderes STEM, Mujeres sin Límites. Una selección llega a los eventos Mujeres Desafiantes para compartir sus historias de vida, éxito y desafíos con las asistentes.

El evento en Costa Rica proyectará a las MUJERES DESAFIANTES PARA EL FUTURO, con un panel que permitirá aprender de las innovadoras centroamericanas que lideran en sectores y tendencias de futuro: desarrolladoras de soluciones con RPA (Robotic Process Automation), promotoras de una Inteligencia Artificial sin sesgos, y formadoras expertas en gamificación. Síganos en vivo este 25 de septiembre en Youtube: https://youtube.com/live/r6u2Z4L9Bhc?feature=share Este 25 de septiembre, arrancamos a las 2:00 PM el evento con el Panel Mujeres Desafiantes del Futuro, donde están confirmadas Lorna Peraza, Fundadora de Genius Lab | Costa Rica; Adriana Lizano, Fundadora de Ada Robotics | Costa Rica; Rocío Pinto, CEO de Multiverse | Guatemala) y Lissa Graciera, AI & Data Strategy Manager | CoFounder of Women in Data Science Costa Rica). También escucharemos a Montserrat Bonilla Garro, Directora de Legal, Seguridad Corporativa y Ética y Cumplimiento, en Walmart de Centroamérica hablando de cómo Construir empresas desafiantes mano a mano.

Seguiremos con un panel de lujo dedicado a las Mujeres Desafiantes Inversionistas & Financieras, con la participación desde Guatemala de Marcela Castillo, CFO de Castillo Hermanos | Guatemala, quien lidera las finanzas de la unidad de negocios de Alimentos de Castillo Hermanos. Reina Irene Mejía, directora de Banca Privada para Centroamérica y Caribe de Citi | Honduras, nos acompañará con una visión de banquera global. También se suman al panel María Antonieta del Cid, directora del Consejo de Administración del BAM | Guatemala, y desde Costa Rica, Gloriana Carballo, vicepresidenta de la Asociación Fintech de Centroamérica, Todas ellas nos ofrecerán una visión de por qué las mujeres son clave en la creación de productos y servicios financieros. Desde Honduras, tendremos una Sesión Desafiante titulada: Liderazgo del futuro: menos control, más amor, presentada por Mireya Nasser, Coach en Mentalidad, Crecimiento Personal y Salud Integral. Es una de las pocas hispanas certificadas dentro del círculo de excelencia del Proctor Gallagher Institute, la institución líder a nivel mundial en crecimiento personal y desarrollo del potencial del ser humano. Seguimos celebrando a las Líderes de Alta Confianza en Centroamérica. Entrevistaremos a Laura Moreno, vicepresidenta de Relaciones Corporativas, Sostenibilidad y Mercadeo de BAC Costa Rica, para hablar sobre su visión y trayectoria en construir empresas y marcas de alta confianza en Centroamérica. En uno de los paneles estelares de la tarde, escucharemos a las Mujeres Desafiantes en los Negocios. Nos acompañarán: Vivian Carles, Gerente General Bimbo Panamá, Johanna Escobar, Gerente General de Liberty Costa Rica y Ana Beatriz Franco, Vicepresidenta Cuidado Familiar y Profesional para América Latina en Kimberly-Clark. Al finalizar la jornada, presentaremos por primera vez los resultados del Ranking Aequales 2025 y premiación TOP Centroamérica.

Cada año, elegimos perfiles de mujeres líderes por su trayectoria, sus hitos, sus logros, por inspirarnos hacia una mejor Centroamérica. En paralelo, elegimos un país sede y concepto global: en 2024 lo dedicamos a las Mujeres Desafiantes Creadoras de Equilibrio, en 2025 a las Mujeres Desafiantes para el Futuro. Cada jornada promueve un alto nivel de network, renovación de fortalezas personales y profesionales que vive la audiencia asistente junto al equipo de E&N, editoras, equipo comercial y de mercadeo. El evento le ayuda a conectar desde mensajes de inspiración y apoyo, de reconocimiento hacia la labor de las mujeres, a validar su aporte a equipos diversos y de cómo las organizaciones pueden propiciar la participación de más mujer en las industrias.

