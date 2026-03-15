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El Oscar como espejo político: cuando el cine revela la fractura de los EEUU

¿Por qué el Oscar a la película “Una batalla tras otra” habla de algo más que cine? En plena era de tensiones globales, Hollywood parece decir: “el problema no está solo afuera, también está dentro de los Estados Unidos”.

Por: Norma Lezcano -revistaeyn.com Cada año, los Premios Óscar coronan a la mejor película de la industria. Pero en realidad, muchas veces hacen algo más: revelan el clima cultural y político de Estados Unidos. La victoria de Una batalla tras otra, dirigida por Paul Thomas Anderson, no es solo un reconocimiento cinematográfico. También puede leerse como una señal del momento histórico que atraviesa el país. En una época marcada por polarización política, tensiones raciales, crisis migratorias y desconfianza institucional, Hollywood ha premiado una historia que retrata precisamente eso: una Norteamérica fragmentada, inquieta y en permanente confrontación consigo misma. La pregunta entonces no es la que todo el mundo se hizo este lunes: ¿por qué ganó esta película?. La pregunta más interesante es ¿por qué esta historia resuena tanto ahora?

Cuando el cine captura el espíritu del tiempo

A lo largo de su historia, los Óscar han premiado películas que dialogan con los grandes debates sociales de su época.

En 2006, Crash abordó el racismo estructural en las ciudades estadounidenses. En 2010, The Hurt Locker reflejó la fatiga de la guerra de Irak. Más recientemente, Parasite puso en el centro la desigualdad económica global, mientras Nomadland retrató la precariedad que siguió a la crisis financiera. En ese sentido, Una batalla tras otra se inscribe en una tradición clara: Hollywood premia historias que funcionan como diagnósticos sociales. La película —inspirada en una obra del escritor Thomas Pynchon— muestra un país atravesado por conflictos políticos y sociales profundos. No es una distopía futurista: es un reflejo exagerado, pero reconocible, del presente.

Estados Unidos mirándose al espejo

El cine estadounidense ha comenzado en los últimos años a explorar de manera más directa las fracturas internas del país.

Películas como Civil War, Joker o Don't Look Up han puesto en escena temas como la polarización política, la crisis de confianza en las instituciones o la creciente desigualdad social. En ese contexto, el triunfo de Una batalla tras otra puede leerse como parte de un fenómeno cultural más amplio: Estados Unidos procesando sus propias tensiones internas a través del arte y la narrativa audiovisual.Hollywood, en este sentido, funciona como un espejo incómodo.



El Oscar también es un mensaje cultural

Los premios de la Academia no solo celebran calidad cinematográfica. También reflejan los valores, las preocupaciones y las conversaciones de la industria cultural más influyente del mundo. Cuando Hollywood decide premiar una película sobre un país dividido, el mensaje implícito es claro: la fractura política y social estadounidense ya no es un tema marginal, sino una preocupación central. En momentos en que Estados Unidos enfrenta desafíos externos —desde su competencia estratégica con China hasta conflictos internacionales y tensiones comerciales— el cine parece recordar algo más profundo: que las grandes potencias también enfrentan batallas internas.

La narrativa de un imperio inquieto

El escritor Thomas Pynchon, cuya obra inspira la película, ha explorado durante décadas un tema recurrente en la cultura estadounidense: la relación entre poder, paranoia y sistema político.

Sus historias suelen retratar sociedades donde las estructuras de poder son opacas y donde las instituciones enfrentan crisis de legitimidad. No es casual que ese imaginario resurja hoy. En un mundo donde la geopolítica se redefine —con nuevas rivalidades entre potencias, cambios tecnológicos acelerados y democracias sometidas a presión—, las narrativas culturales también reflejan ese clima de incertidumbre.

El cine revela lo que la política no dice