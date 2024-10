Maribel Lieberman, la hondureña que fusiona platillos de cinco países en nuevo libro

Por revistaeyn/EFE

La hondureña Maribel Lieberman, quien llegó a Nueva York procedente de Honduras, a los 17 años, sigue evolucionando y ahora presenta un nuevo libro de recetas único, además de seguir enfocada en el mundo del chocolate, donde es reconocida por las delicias que vende en Soho.

Platillos de España, Estados Unidos, Francia, Honduras e Italia se fusionan en este nuevo libro.

Su libro lleva por nombre 'MarieBelle Entertains: Savory and sweet recipes for every occasion from the master chocolatier (Recetas saladas y dulces para cada ocasión de la maestra chocolatera)', de editorial Rizzoli.

"Este libro es un resumen de mi vida profesional con recetas de chocolate y cocina de cinco países, como el mío, Honduras", dijo Lieberman a EFE en una reciente visita a Tegucigalpa.