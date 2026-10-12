Mujeres Desafiantes

MD 2026 | Ana Karina Smith: el desafío de llevar más mujeres a las juntas directivas

Expresidenta de la Asociación Directoras de Panamá

La empresaria panameña, directiva de JCain Logistics, impulsa una mayor presencia femenina en los espacios de decisión y propone fortalecer las habilidades humanas en la era de la inteligencia artificial. Protagonista en el Panel Magistral "Mujeres Desafiantes en los Negocios y las Organizaciones", en Costa Rica.

Por: Revistaeyn.com La presencia de mujeres en las juntas directivas de las empresas ha ganado terreno en Centroamérica durante la última década. Sin embargo, aumentar su participación no depende solamente de establecer cuotas o modificar normas: también requiere desarrollar talento, abrir oportunidades y transformar las culturas organizacionales. Esta es una de las convicciones que orientan la trayectoria de Ana Karina Smith, empresaria panameña, integrante de la Junta Directiva de JCain Logistics y expresidenta de la Asociación Directoras de Panamá (ADP), quien ha dedicado parte importante de su carrera a promover una mayor representación femenina en los espacios donde se toman las decisiones empresariales. Con experiencia en sectores como aviación, logística, consultoría y desarrollo organizacional, Smith defiende un modelo de liderazgo que combina diversidad, preparación profesional y habilidades humanas. Su experiencia será parte del Panel Magistral: "Mujeres Desafiantes en los Negocios y las Organizaciones", que se desarrollará el próximo 15 de octubre durante el encuentro "Mujeres Desafiantes de la Década", organizado por Estrategia & Negocios, en Costa Rica. Smith integra las 15 protagonistas de la edición especial con la que E&N celebra una década de investigación sobre el liderazgo femenino centroamericano. Su historia propone una reflexión relevante para las empresas de la región: no basta con incorporar más mujeres a las estructuras de dirección; también es necesario construir las condiciones para que puedan desarrollar carreras, asumir responsabilidades y aportar diferentes perspectivas a las decisiones estratégicas.

Más mujeres en las juntas directivas: el desafío de Panamá

Una de las principales contribuciones de Ana Karina Smith ha sido su participación en las iniciativas destinadas a aumentar la representación femenina en los órganos de gobierno corporativo de Panamá. Como expresidenta de la Asociación Directoras de Panamá, ha impulsado el cumplimiento de la Ley 56, que establece una participación mínima del 30% de mujeres en las juntas directivas de determinadas instituciones y empresas reguladas. La normativa comprende instituciones públicas y entidades de sectores como banca, seguros y mercado de valores, entre otras organizaciones alcanzadas por sus disposiciones. Sin embargo, su implementación continúa enfrentando dificultades. De acuerdo con los datos recopilados por la Asociación Directoras de Panamá, al cierre de 2025 el cumplimiento de la normativa alcanzaba el 47,14% de las 454 entidades reguladas examinadas. Esto significa que, pese a los avances normativos y las iniciativas de promoción del liderazgo femenino, más de la mitad de las entidades evaluadas todavía no alcanzaba la participación establecida por la ley. Para Smith, el desafío no se limita a cumplir un porcentaje de representación. En entrevista con E&N para la edición "Mujeres Desafiantes de la Década", planteó una pregunta que sintetiza su posición: ¿qué mujer querría ser nombrada en una junta directiva únicamente por ser mujer? Su reflexión apunta a la importancia de que las profesionales lleguen a esos espacios por sus conocimientos, experiencia y capacidad para aportar valor a las organizaciones. Desde esta perspectiva, las políticas destinadas a ampliar la participación femenina deben acompañarse de mecanismos que fortalezcan la preparación profesional y permitan desarrollar nuevas generaciones de directivas.

Una trayectoria entre la aviación, la logística y la consultoría

Ana Karina Smith comenzó a desempeñarse en posiciones ejecutivas desde una etapa temprana de su carrera. Estudió Ciencias de la Comunicación y Ciencias Políticas en la Universidad de Pensilvania, formación que posteriormente combinó con experiencia en empresas y organizaciones de diferentes sectores. Uno de sus primeros desafíos profesionales fue en Copa Airlines, donde ocupó posiciones de responsabilidad como gerente de Mercadeo y directora de Comunicaciones.

Esa experiencia le permitió conocer de cerca los procesos de gestión y toma de decisiones en una compañía vinculada con la conectividad internacional y el desarrollo empresarial de Panamá. Posteriormente, amplió su participación en el ámbito del gobierno corporativo. Hace 19 años se incorporó a la Junta Directiva de JCain Logistics, empresa del sector logístico fundada por su abuelo, donde ha mantenido una participación activa. "Siempre me mantuve activa a nivel de Junta Directiva y creciendo en el ámbito profesional y en aprendizajes para seguir manteniéndome actualizada y seguir aportando", explicó a E&N. Su trayectoria también incluye consultoría para empresas farmacéuticas, inmobiliarias, organizaciones culturales e instituciones sin fines de lucro. Esta diversidad de experiencias ha influido en su comprensión del liderazgo empresarial. Para Smith, participar en organizaciones de diferentes sectores permite incorporar conocimientos, reconocer distintas dinámicas de gestión y enriquecer las perspectivas que se llevan a los órganos de dirección. En ese sentido, considera que la diversidad dentro de una junta directiva no debería entenderse exclusivamente como una cuestión de género. También implica reunir trayectorias, competencias y experiencias capaces de mejorar la calidad de las decisiones.

La diversidad como un activo del gobierno corporativo

Durante los últimos años, el gobierno corporativo ha adquirido una importancia creciente para las organizaciones que buscan fortalecer su competitividad, mejorar la gestión de riesgos y construir relaciones de confianza con inversionistas, clientes y colaboradores. En ese contexto, la composición de las juntas directivas se ha convertido en un asunto estratégico. Smith sostiene que la presencia de mujeres puede contribuir a enriquecer la discusión y ampliar los enfoques desde los cuales se analizan las decisiones empresariales. Pero advierte que la diversidad debe acompañarse de una preparación adecuada. Su experiencia en la Asociación Directoras de Panamá le ha permitido impulsar conversaciones sobre los criterios de selección de directivos y la necesidad de ampliar las oportunidades para profesionales con diferentes antecedentes. Actualmente, como miembro honorario de la Junta Directiva de la ADP, continúa promoviendo temas relacionados con los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), especialmente aquellos vinculados con el gobierno de las organizaciones. Su propuesta trasciende el cumplimiento normativo. Apunta a construir estructuras de liderazgo capaces de incorporar nuevas perspectivas, fortalecer la transparencia y responder a los desafíos de empresas que operan en entornos cada vez más complejos.

No puede haber más directoras sin formar nuevas líderes

Una de las ideas centrales de Ana Karina Smith es que la participación femenina en las juntas directivas debe comenzar a construirse mucho antes de que una profesional aspire a ocupar uno de esos cargos. "No podemos hablar de juntas directivas sin un semillero de líderes", afirmó en su entrevista con E&N. La frase refleja una de sus principales preocupaciones: el desarrollo de una base de talento femenino con preparación, experiencia y oportunidades de crecimiento. Smith observa avances en las empresas panameñas, particularmente en la incorporación de prácticas destinadas a facilitar la participación laboral y el desarrollo profesional de las mujeres. Entre ellas menciona esquemas de trabajo flexible, modalidades de trabajo desde casa y adaptaciones de horarios que permiten una mejor conciliación entre las responsabilidades profesionales y personales. Aunque reconoce que estos cambios no han sido sencillos, destaca que cada vez forman parte de las políticas de gestión de talento de más organizaciones. También señala que investigaciones desarrolladas por la ADP y la Iniciativa de Paridad de Género han identificado una presencia importante de mujeres en cargos ejecutivos de nivel C-suite en grandes empresas de Panamá. El desafío consiste en facilitar la transición desde esas posiciones hacia los órganos superiores de dirección. Para ello, considera fundamentales la formación continua, la experiencia profesional y la construcción de espacios que permitan a las mujeres asumir mayores responsabilidades. La cuestión tiene implicaciones que van más allá de Panamá y alcanza a buena parte de Centroamérica, donde la presencia femenina en posiciones de poder económico continúa siendo una de las dimensiones centrales de las agendas de equidad.

Psicología positiva y liderazgo humano en la era de la IA

Otro componente distintivo de la trayectoria de Ana Karina Smith es su especialización en cambio y desarrollo organizacional desde la psicología positiva. Este enfoque pone atención en las capacidades, fortalezas y condiciones que permiten a las personas desarrollarse y contribuir de manera efectiva dentro de las organizaciones. Su interés por las habilidades humanas adquiere una nueva dimensión en un momento en que la inteligencia artificial está modificando procesos de trabajo, modelos de gestión y perfiles profesionales. Smith ha dedicado parte de su trabajo reciente a reflexionar sobre las competencias que necesitarán los líderes para desenvolverse en ese entorno. Su proyecto editorial más reciente es la traducción al español de su libro "Liderazgo Humano: Habilidades para prosperar en la era de la IA". La obra plantea una pregunta que atraviesa a profesionales y organizaciones de diferentes sectores: ¿qué habilidades humanas definirán nuestra relevancia e impacto en la era de la inteligencia artificial? La reflexión resulta especialmente pertinente para las posiciones ejecutivas. La incorporación de nuevas herramientas tecnológicas está transformando la manera en que las empresas procesan información, desarrollan productos y organizan sus operaciones. Sin embargo, las decisiones empresariales también requieren capacidades humanas vinculadas con la comunicación, las relaciones interpersonales, el juicio profesional y la conducción de equipos. Desde esta perspectiva, la transformación tecnológica invita a revisar no solamente qué tareas pueden automatizarse, sino qué competencias deben fortalecerse para dirigir organizaciones cada vez más digitalizadas. El trabajo de Smith conecta así dos agendas que adquieren creciente relevancia para el management regional: la formación de nuevas generaciones de directivas y la evolución de las capacidades humanas para liderar en entornos tecnológicos.

Una protagonista de Mujeres Desafiantes de la Década