MD 2026 | Antonella Sudasassi: cineasta tica que lleva nuevas miradas femeninas al mundo

Mujeres Desafiantes

Creadora de obras como "El despertar de las hormigas" y "Memorias de un cuerpo que arde"

La directora costarricense ha ampliado la presencia del cine centroamericano en escenarios globales. Defensora de una industria audiovisual con más mujeres detrás de las cámaras y en los espacios de decisión, participará el 15 de octubre en el Panel Mujeres Desafiantes de la Década Multigeneracional, en Costa Rica.

Por: Revistaeyn.com Contar historias también es una forma de transformar realidades. Para la cineasta costarricense Antonella Sudasassi, el cine ha sido una herramienta para explorar experiencias humanas que durante mucho tiempo permanecieron fuera de las narrativas dominantes, especialmente aquellas relacionadas con la identidad, los deseos y la vida de las mujeres. Con dos largometrajes reconocidos en festivales y premiaciones internacionales, Sudasassi se ha convertido en una de las voces del cine centroamericano contemporáneo que han logrado proyectar sus historias más allá de las fronteras de la región. Su trabajo combina una mirada personal sobre las experiencias femeninas con una reflexión más amplia sobre quiénes cuentan las historias, desde qué perspectivas se construyen y qué oportunidades tienen las mujeres de participar en las decisiones de la industria audiovisual. La directora será una de las protagonistas del Panel "Mujeres Desafiantes de la Década Multigeneracional", que se realizará el próximo 15 de octubre durante el encuentro Mujeres Desafiantes de la Década, organizado por Estrategia & Negocios, en Costa Rica. Su trayectoria forma parte de los 15 perfiles de la edición especial con la que E&N celebra diez años de investigación y documentación del liderazgo femenino centroamericano. En una plataforma que reúne a empresarias, científicas, financieras, ejecutivas, innovadoras y líderes sociales, Sudasassi representa una dimensión fundamental del desarrollo regional: el poder de la cultura para ampliar las formas de representación y abrir espacios a nuevas generaciones de creadoras.

Del cine comunitario a los escenarios internacionales

Antonella Sudasassi nació en Costa Rica y estudió Comunicación con énfasis en Producción Audiovisual. Su acercamiento al cine estuvo marcado por una experiencia que le permitió comprender el valor de las historias como vehículo de comunicación y encuentro social. Durante los primeros años de su carrera impulsó muestras itinerantes de cortometrajes en comunidades fuera de San José, donde muchas personas no habían tenido contacto con producciones cinematográficas costarricenses. La respuesta del público despertó en ella una vocación que marcaría su futuro profesional. Aquellas experiencias le mostraron que el cine podía conectar con audiencias diversas, generar conversaciones y ofrecer nuevas perspectivas sobre realidades cercanas. Con el tiempo, esa convicción se convirtió en el fundamento de una trayectoria cinematográfica que ha conseguido reconocimiento internacional. Su primer largometraje, El despertar de las hormigas, tuvo su estreno en la Berlinale, uno de los festivales cinematográficos más importantes del mundo. La película obtuvo múltiples reconocimientos internacionales, fue nominada a los Premios Goya y a los Premios Platino, donde resultó ganadora. El reconocimiento continuó con su segundo largometraje, Memorias de un cuerpo que arde, una producción que consolidó su presencia internacional y reafirmó su interés por explorar las experiencias femeninas desde perspectivas poco habituales en las narrativas convencionales. Ambas películas forman parte de una trayectoria que ha contribuido a ampliar la visibilidad de la producción cinematográfica costarricense y centroamericana.

El desafío de contar historias con mirada de mujer

Una de las reflexiones centrales de Sudasassi se relaciona con la manera en que la participación femenina transforma los relatos cinematográficos. Para la directora, la presencia de más mujeres en la creación audiovisual contribuye a ampliar la complejidad de los personajes, diversificar los temas y cuestionar representaciones que durante décadas dominaron la industria. En entrevista con E&N para la edición Mujeres Desafiantes de la Década, explicó que "la mayoría de las veces las historias contadas por mujeres incluyen personajes femeninos mucho más complejos". Su planteamiento apunta a una transformación que va más allá de incorporar protagonistas femeninas a las películas. También implica revisar las perspectivas desde las que se escriben los guiones, se construyen los personajes y se abordan las experiencias humanas. Para Sudasassi, las miradas femeninas y masculinas no deben entenderse como opuestas, sino como aproximaciones que pueden enriquecer el universo narrativo. Sin embargo, reconoce que los sesgos de género y las estructuras sociales influyen en la manera en que las historias se construyen y llegan a las pantallas. Por eso considera importante que la industria audiovisual incorpore una mayor pluralidad de voces y experiencias. Este enfoque ha sido parte de su sello creativo y también de su contribución al desarrollo de una cinematografía regional con una identidad más diversa.

Más mujeres detrás de las cámaras y en las decisiones

La directora costarricense observa cambios importantes en la participación femenina dentro de la industria audiovisual centroamericana. Según explicó a E&N, las mujeres han tenido una presencia relevante en el cine de Costa Rica desde sus orígenes, particularmente en áreas de creación, dirección y producción. Pero en los últimos años también han comenzado a conquistar espacios técnicos tradicionalmente ocupados por hombres. Entre ellos menciona la dirección de fotografía, iluminación y otras especialidades vinculadas con el desarrollo de las producciones cinematográficas. "Es muy lindo ver cómo va creciendo la industria en todas las áreas y cada vez más mujeres están ocupando esos espacios", destacó. Para Sudasassi, esta evolución representa una oportunidad de fortalecer las capacidades de la industria y ampliar las posibilidades profesionales de las nuevas generaciones.

Sin embargo, considera que la transformación debe alcanzar también los niveles donde se definen los proyectos, se asignan los recursos y se toman las decisiones. La presencia femenina en esos espacios puede contribuir a que nuevas historias encuentren oportunidades de producción y distribución.

Su reflexión dialoga con uno de los grandes temas de la investigación Mujeres Desafiantes de la Década: la importancia de que las mujeres no solamente participen en las organizaciones e industrias, sino que también tengan capacidad para influir en sus decisiones y orientar su desarrollo.



Crear cine desde Centroamérica: el reto del financiamiento

El reconocimiento internacional no elimina los desafíos que enfrentan quienes trabajan en la industria cinematográfica regional. Para Sudasassi, uno de los principales obstáculos continúa siendo la complejidad de financiar proyectos audiovisuales. El desarrollo de una película requiere recursos para escritura, preproducción, rodaje, posproducción y distribución, además de equipos profesionales capaces de llevar adelante cada etapa. En mercados cinematográficos de menor escala, acceder a esos recursos puede convertirse en un desafío determinante para la continuidad de las carreras creativas. La directora ha mantenido su compromiso con la producción audiovisual pese a esas dificultades. Actualmente trabaja en la producción y co-escritura de Monstruos, un nuevo proyecto que desarrolla junto con su socio. En paralelo, continúa elaborando guiones propios y otros proyectos de escritura. Su trayectoria muestra que la sostenibilidad de una carrera artística requiere combinar creatividad, perseverancia y capacidad para desarrollar proyectos en entornos de financiamiento complejos. También permite reconocer la importancia económica de las industrias culturales y creativas, sectores que generan empleo especializado, movilizan servicios y contribuyen a proyectar la identidad de los países. El cine forma parte de esa economía creativa que E&N ha incorporado de manera consistente en su investigación sobre el liderazgo femenino regional.

Una mirada multigeneracional sobre el futuro de las mujeres

La presencia de Antonella Sudasassi en el "Panel Mujeres Desafiantes de la Década Multigeneracional" aportará una perspectiva vinculada con la cultura, las nuevas narrativas y las transformaciones de la participación femenina. Su carrera permite observar cómo las generaciones actuales de creadoras se apoyan en caminos abiertos por sus predecesoras y, al mismo tiempo, cuestionan los límites que todavía condicionan su desarrollo profesional. En el cine, esa transformación se expresa en una mayor diversidad de historias, personajes y profesionales que intervienen en cada etapa de la producción. También en la posibilidad de que las mujeres participen de manera más activa en las decisiones que determinan qué relatos llegan al público. Esa evolución conecta con el espíritu de Mujeres Desafiantes de la Década, la edición especial con la que Estrategia & Negocios conmemora diez años de documentación del liderazgo femenino centroamericano.

Una vocación para toda la vida