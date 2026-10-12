Mujeres Desafiantes

MD 2026 | Karla Ruiz Cofiño: defensora de "lo humano" en la era de la IA

Cofundadora de MILKnCOOKIES, estratega digital, artista visual.

Ruiz Cofiño considera que el mundo transita hacia una “revolución conceptual”, centrada en la empatía y en entender a las personas. En ese contexto, afirma, el liderazgo femenino cobra relevancia: “Tu mayor activo en cualquier empresa no es tu producto, es tu gente”, enfatiza.

Por: Claudia Contreras - Estrategia & Negocios Ha construido su carrera leyendo tendencias tecnológicas antes de que se volvieran masivas. En dos décadas pasó de desarrollar sitios web y estrategias de marketing en redes sociales para marcas a ser experta en ciudadanía digital, salud mental y lo que hoy llama "resiliencia digital". Parte de los hitos que Karla Ruiz Cofiño ha cosechado en su carrera es trabajar con mujeres rurales y darles poder. Ser mamá la hizo comprometerse y profundizar en cómo la tecnología impacta en el desarrollo humano. “Ya no quería posicionar marcas y servicios, sino desarrollar seres humanos a través de la tecnología”, afirma. Así nació Digital Awareness, un programa de ciudadanía digital dirigido a educadores, padres y estudiantes.

La guatemalteca estudió en la Escuela de Arte de Valais, en Suiza, con especialidad en arte digital. Fundó MILKnCOOKIES, una agencia digital premiada por UNESCO como una de las mejores desarrolladoras de entretenimiento en el mundo. Para la líder digital, la tecnología ha afectado más a las mujeres que a los hombres, en especial a las adolescentes. “A los hombres los afecta más el gaming. A nosotras nos afecta la identidad, porque siempre estamos buscando la comparación”, sostiene. Advierte: “Las mujeres hemos sido más influenciables y entonces siempre estamos buscando la comparación y toda esta tendencia de las redes sociales nos define quiénes somos”.