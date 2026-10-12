MD 2026 | Karla Ruiz Cofiño: defensora de "lo humano" en la era de la IA

Por: Claudia Contreras - Estrategia & Negocios
Ha construido su carrera leyendo tendencias tecnológicas antes de que se volvieran masivas.
En dos décadas pasó de desarrollar sitios web y estrategias de marketing en redes sociales para marcas a ser experta en ciudadanía digital, salud mental y lo que hoy llama "resiliencia digital".
Parte de los hitos que Karla Ruiz Cofiño ha cosechado en su carrera es trabajar con mujeres rurales y darles poder. Ser mamá la hizo comprometerse y profundizar en cómo la tecnología impacta en el desarrollo humano.
“Ya no quería posicionar marcas y servicios, sino desarrollar seres humanos a través de la tecnología”, afirma. Así nació Digital Awareness, un programa de ciudadanía digital dirigido a educadores, padres y estudiantes.
La guatemalteca estudió en la Escuela de Arte de Valais, en Suiza, con especialidad en arte digital. Fundó MILKnCOOKIES, una agencia digital premiada por UNESCO como una de las mejores desarrolladoras de entretenimiento en el mundo.
Para la líder digital, la tecnología ha afectado más a las mujeres que a los hombres, en especial a las adolescentes. “A los hombres los afecta más el gaming. A nosotras nos afecta la identidad, porque siempre estamos buscando la comparación”, sostiene.
Advierte: “Las mujeres hemos sido más influenciables y entonces siempre estamos buscando la comparación y toda esta tendencia de las redes sociales nos define quiénes somos”.
Su recomendación a su audiencia femenina es definir primero quién se quiere ser. “Que no venga la tecnología a decirnos: como tienes 13 años, tienes que ser una niña que se maquilla y le encanta ir a Sephora”, ejemplifica.
A las marcas les pide conciencia. Habló del sobreprecio de productos dirigidos a mujeres: “Te lo pintan de rosado y te lo venden más caro”. Plantea que el mundo “está llegando al tope del consumismo” y necesita “regresar a lo básico”.
Alertó que la IA también puede definir quiénes somos “para que seamos ese consumidor que está comprando todos los productos que ponen en frente de nosotras”.
Su nuevo proyecto es el libro Siendo humanos en la era digital, que recopila su trabajo en 20 años de carrera. Escribe en paralelo a una nueva colección de pintura. “La IA no nos va a quitar los trabajos; nos va a complementar y nos va a hacer mejores si somos creadores”.
Más información en la Edición de Colección Mujeres Desafiantes de la Década.