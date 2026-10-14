MD 2026 | Pili Luna: economía circular y naranja que transforma el istmo

Por: Revistaeyn.com

La historia de Pili Luna destaca como un ejemplo donde la economía naranja y la economía circular se articulan para redefinir el desarrollo de la región.

Desde Honduras, la fundadora de VOS Honduras logró convertir una inquietud sobre la identidad creativa y un residuo de la pesca costera en Pili Luna Ocean Leather, una materia prima sostenible y de alto valor con aplicaciones estratégicas en la industria de la moda, la confección de accesorios y el diseño interior.

El emprendimiento nació a partir de la pregunta “¿quién sos vos?”, buscando una forma de crear desde Honduras que tuviera significado tanto para la diseñadora como para el territorio al que pertenece.

La propuesta de Luna muestra cómo el talento creativo y el diseño conceptual pueden alinearse con la sostenibilidad ambiental para generar propiedad intelectual desde el Istmo.

En lugar de limitarse a exportar materias primas sin procesar o importar innovación desde el exterior, la integración entre las industrias culturales y la reutilización de insumos marinos abre un amplio abanico de oportunidades comerciales.

Al analizar este modelo productivo, la diseñadora y emprendedora afirma: “La economía circular ofrece esa oportunidad de crear más valor a partir de lo que ya forma parte de nuestras actividades productivas”.

Más allá del incuestionable impacto estético y ecológico, la iniciativa coloca a las mujeres de las comunidades marino-costeras en el centro de la economía azul. Mediante una metodología propia que se ha extendido por seis países de la región, miles de personas han pasado de labores secundarias a dominar procesos especializados de acabado e innovación industrial.

Sobre la profunda transformación que representa esta capacitación técnica en la autonomía femenina, Luna enfatiza: “Cuando una mujer domina una técnica, entiende la calidad de lo que produce y participa en una cadena comercial, cambia su manera de negociar y de proyectar su futuro”.

La alianza estratégica entre el diseño con identidad, la innovación de materiales y el liderazgo comunitario demuestra que el talento creativo centroamericano posee la capacidad para competir en mercados globales.

VOS Honduras lidera una visión de economía naranja circular, capaz de transformar los desechos marinos en prosperidad, inclusión y equidad para todo el Istmo.