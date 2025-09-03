Eduardo Kafati: "Hacer las cosas bien, con ética y transparencia, es siempre un buen negocio".

Por E&N Brand Lab para Espresso Americano

“Los hechos ‘hablan’ más fuertes quelas palabras; nuestras acciones siempre confirman lo que decimos”, resume Eduardo Kafati, CEO de Espresso Americano y uno de los líderes empresariales más confiables de la región según el estudio Reputación en Centroamérica 2025: el valor de la Confianza, elaborado por Revista Estrategia & Negocios, en alianza con Datos Group y PIZZOLANTE.

Kafati reflexiona que confianza es sinónimo de credibilidad y de guiarse por valores éticos, los que destaca ha heradado con orgullo. “Confianza es credibilidad. Es caminar por la línea recta, siempre manteniendo la palabra empeñada. Aprendí mucho de mis padres y abuelos, donde un apretón de manos era tan confiable como cualquier documento escrito; en lo personal sigo actuando de esa manera. Hacer las cosas bien, con ética y transparencia, es siempre un buen negocio”, valora.

Esta visión, junto con el trabajo fuerte y un espíritu de equipo, han hecho que por tres décadas la marca Espresso Americano se haya consolidad como un referente en Honduras. Kafati destaca que recibe con humildad su nominación, pero que este es un testimonio del trabajo en equipo el que le ha acompañado en la construcción del proyecto empresarial.

“La confianza se demuestra y se gana con el ejemplo diario; en nuestro caso, se ha construido una taza a la vez por más de 30 años”, dijo. En el caso de Espresso Americano, su CEO define que es una marca construida sobre los valores de honestidad, ética y transparencia, así como el buen trato y respeto hacia los demás.

"En Espresso Americano, nos levantamos todos los días procurando siempre la mejora continua, manteniendo siempre nuestros valores y sólidos principios morales, y así vivimos todos los días". Este esfuerzo reconoce y genera una recompensa: ser parte de la vida diaria de miles de personas. “Lo anterior nos ha permitido tener presencia en todo el país, generando empleo directo para más de 3.000 familias”, dijo.

Kafati destaca que esto va de la mano de una visión de desarrollo social. “En Espresso Americano no solo hablamos de responsabilidad social, sino que la practicamos día a día. La confianza se construye con transparencia, cuando se cumple lo que se promete, cuando se escucha a los demás y cuando lo que se dice está alineado con lo que se hace”, concluye.

TRES CLAVES DEL LIDERAZGO DE EDUARDO KAFATI

01. CONSTANCIA: La confianza construye a diario con el ejemplo y la consistencia, demostrando lo que se dice con hechos.

02. TRANSPARENCIA: La transparencia y la ética son esenciales; no solo valores, sino la base de un negocio exitoso y sostenible.

03. REPUTACIÓN: Una sólida reputación es el cimiento indispensable para el crecimiento.

"Hoy en día, el producto solo no vende; hoy los consumidores son más exigentes y prefieren marcas auténticas, líderes con propósito, empresas con historia”.

Eduardo Kafati, CEO de Espresso Americano