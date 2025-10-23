Hato de ganado vacuno en Costa Rica disminuyó 2,7 % en 2024

La ENA 2024 revela que del total de animales en Costa Rica, el 61,9 % tuvo como propósito la producción de carne, evidenciando que se mantiene como la principal actividad ganadera nacional, al contabilizar 909.099 animales.

Costa Rica alcanzó 1.469,408 cabezas de ganado vacuno, reporta el INEC Costa Rica en los resultados de la Encuesta Nacional Agropecuaria ENA 2024. Esto significa una disminución de 2,7 % ya que el dato del hato del año anterior fue de 1.510,563.

La siguiente actividad corresponde al ganado de doble propósito con 279.415 (19,0 %), seguido del ganado de leche con 278.709 cabezas (19,0 %) y, finalmente, 2.185 animales de trabajo (0,1 %).

El estudio indica que el 71,1% (1.045,223) del ganado vacuno son hembras, lo que incide en la capacidad reproductiva y de crecimiento del hato. En el 2024, los nacimientos se estimaron en 413.246 animales, de los cuales el 48,8 % fueron machos y el 51,2 % hembras.

Al distribuir los nacimientos por propósito, el 51,7 % correspondió a animales de carne (213.696), el 26,6 % ganado de leche (109.938) y el 21,7 % fueron los destinados al ganado de doble propósito (89.612).

En cuanto a las pérdidas de animales, la ENA 2024 señala que estas correspondieron a 61.243 cabezas de ganado, donde la mayor parte se concentró en la producción de vacunos de carne, con el 50,2 %. Al analizar las pérdidas por grupos de edades, se obtiene que para todas las edades (menores de 1 año, de 1 a menos de 2 años y de 2 años o más) la principal causa de pérdida corresponde a plagas y enfermedades, con un 70,5 %, 53,6 % y 32,3 %, respectivamente.

Con relación a las prácticas pecuarias, el pastoreo sigue siendo el principal sistema de producción en todos los propósitos; en las fincas de ganado vacuno de carne, este sistema representó el 89,9 %, en las de producción de leche 65,1 % y las de doble propósito 89,6 %.

El principal sistema de alimentación para el ganado vacuno de leche y de doble propósito fue el pasto natural, representando el 47,5 % y 58,2%, respectivamente. En el caso del ganado para la producción de carne, el pasto mejorado fue el principal sistema de alimentación que utilizaron las fincas, con 48,3 %.