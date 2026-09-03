Eduardo Quiñónez: la confianza se construye generando valor para las personas y el país

Por E&N Brand Lab para Agrisal
Con 120 años de trayectoria, AGRISAL ha consolidado una forma de hacer empresa basada en la confianza. Para Eduardo Quiñónez, Presidente del grupo, este activo no se construye con discursos ni únicamente con resultados financieros, sino a partir de la consistencia entre lo que una organización promete y lo que realmente entrega a sus colaboradores, clientes, aliados y comunidades. En un entorno donde la credibilidad se ha convertido en uno de los principales desafíos del liderazgo empresarial, Quiñónez sostiene que la confianza se gana cada día mediante decisiones responsables y una visión de largo plazo.
La confianza como responsabilidad del liderazgo
“La verdadera responsabilidad del liderazgo empresarial es generar valor económico, sin perder de vista el impacto que nuestras decisiones tienen en las personas y las comunidades.”
Para Quiñónez, ser considerado un líder confiable no representa un reconocimiento personal, sino una responsabilidad que debe renovarse permanentemente. La confianza se construye con coherencia, capacidad para escuchar, asumir errores cuando es necesario y cumplir los compromisos adquiridos. La confianza como una forma de hacer empresa.
En AGRISAL esos principios se traducen en una cultura basada en el respeto hacia las personas, relaciones transparentes con aliados y proveedores y una visión empresarial orientada al largo plazo.
Después de 120 años de trayectoria, la organización considera que la reputación no es un objetivo en sí mismo, sino la consecuencia natural de actuar con responsabilidad y generar valor sostenible para todos sus grupos de interés.
Del crecimiento económico al desarrollo de las comunidades
Quiñónez destaca que el papel de la empresa privada va mucho más allá de la inversión. A través de la Fundación Rafael Meza Ayau, brazo social de AGRISAL, la organización impulsa iniciativas orientadas a la educación, la empleabilidad y el desarrollo económico local, promoviendo oportunidades para cientos de personas mediante programas de formación, empleabilidad y emprendimiento en comunidades como Apopa, Soyapango y Usulután.
Para el empresario, este tipo de iniciativas reflejan que el desarrollo económico y el desarrollo social deben avanzar de forma complementaria.
Para Eduardo Quiñónez, la confianza y la reputación mantienen una relación inseparable. “Una empresa puede comunicar sus valores, pero son sus acciones las que finalmente hablan por ella. La reputación es una consecuencia, no un objetivo en sí mismo. Se construye actuando con responsabilidad y generando valor real para las personas, las comunidades y el país”.