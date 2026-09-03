Eduardo Quiñónez: la confianza se construye generando valor para las personas y el país

Con 120 años de trayectoria, AGRISAL ha consolidado una forma de hacer empresa basada en la confianza. Para Eduardo Quiñónez, Presidente del grupo, este activo no se construye con discursos ni únicamente con resultados financieros , sino a partir de la consistencia entre lo que una organización promete y lo que realmente entrega a sus colaboradores, clientes, aliados y comunidades. En un entorno donde la credibilidad se ha convertido en uno de los principales desafíos del liderazgo empresarial, Quiñónez sostiene que la confianza se gana cada día mediante decisiones responsables y una visión de largo plazo.

“La verdadera responsabilidad del liderazgo empresarial es generar valor económico, sin perder de vista el impacto que nuestras decisiones tienen en las personas y las comunidades.”

Para Quiñónez, ser considerado un líder confiable no representa un reconocimiento personal, sino una responsabilidad que debe renovarse permanentemente. La confianza se construye con coherencia, capacidad para escuchar, asumir errores cuando es necesario y cumplir los compromisos adquiridos. La confianza como una forma de hacer empresa.

En AGRISAL esos principios se traducen en una cultura basada en el respeto hacia las personas, relaciones transparentes con aliados y proveedores y una visión empresarial orientada al largo plazo.

Después de 120 años de trayectoria, la organización considera que la reputación no es un objetivo en sí mismo, sino la consecuencia natural de actuar con responsabilidad y generar valor sostenible para todos sus grupos de interés.