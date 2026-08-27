Narciso Casado: “La confianza es una infraestructura invisible de nuestras economías”

Por: Celeste Alvarado - Revistaeyn.com
Con 38 años de trayectoria vinculada a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Narciso Casado, secretario permanente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos, sostuvo que la confianza dejó de ser únicamente un valor intangible para convertirse en un elemento fundamental para el crecimiento. “La confianza no es un plus, es una infraestructura”, afirmó.
Para el ejecutivo, cualquier proceso de inversión, innovación, emprendimiento o generación de empleo requiere un entorno basado en la confianza. Esta, explicó, debe construirse, merecerse y renovarse todos los días.
Casado, compartió su visión sobre el papel de la confianza en el desarrollo empresarial y económico de Centroamérica durante la Segunda Cumbre Regional de Confianza 2026, organizada por Estrategia & Negocios, DATOS Group y PIZZOLANTE.
Ética y resultados: una nueva forma de generar confianza
El líder iberoamericano destacó que las empresas ya no son evaluadas únicamente por su capacidad para generar riqueza, sino también por la manera en que lo hacen.
La integridad, el buen gobierno corporativo, el cumplimiento normativo, la seguridad jurídica, la transparencia y la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace son elementos esenciales para fortalecer la reputación empresarial.
“La confianza no se construye únicamente siendo buenos en lo que hacemos, también importa la ética”, sostuvo.
En este contexto, considera que las empresas tienen una responsabilidad creciente frente a los grandes desafíos sociales, al convertirse en generadoras de empleo, innovación y oportunidades.
Tecnología con rostro humano
La transformación digital y la inteligencia artificial también ocupan un lugar importante en esta nueva dinámica. Casado reconoce que estas herramientas están modificando la forma de producir, trabajar y comunicarse, pero advierte que no pueden sustituir las relaciones humanas.
“La inteligencia artificial nos ayuda a generar contenidos, interpretar datos, acelerar procesos y mejorar nuestra competitividad. Pero hay algo que la tecnología no puede sustituir: las relaciones humanas”, explicó.
Para el ejecutivo, el diálogo, el compromiso y la capacidad de establecer vínculos seguirán siendo fundamentales, especialmente en una época marcada por la desinformación y la incertidumbre.
Centroamérica, una región con potencial
Casado considera que Centroamérica cuenta con condiciones importantes para fortalecer su posición internacional: cercanía cultural, mecanismos de integración, acuerdos comerciales, organizaciones empresariales y conexión con mercados internacionales.
Destacó la importancia de aprovechar estas fortalezas para impulsar el comercio, la inversión y la colaboración regional. En su opinión, la integración y el trabajo conjunto permiten generar mayor previsibilidad y confianza para las empresas.
En este proceso, las organizaciones empresariales desempeñan un papel clave como espacios de diálogo entre el sector privado, los gobiernos y otras instituciones.
“La confianza se construye también entre cumbre y cumbre, no solo durante esos días”, señaló, al destacar la necesidad de mantener espacios permanentes de diálogo y colaboración.
Convertir la confianza en ventaja competitiva
Para Casado, uno de los principales retos de Centroamérica es pasar de reconocer la importancia de la confianza a convertirla en una verdadera ventaja competitiva.
Su propuesta parte de una hoja de ruta basada en más ética, transparencia, buen gobierno corporativo, cumplimiento, seguridad jurídica, diálogo, colaboración público-privada y participación empresarial.
Al cerrar su intervención, resumió su visión a través de una serie de conceptos que comienzan con la letra “C”: compromiso, coherencia, cohesión, cumplimiento, colaboración, competitividad, conectividad, comunidad y, sobre todo, confianza.
Su mensaje final fue una invitación a fortalecer el trabajo conjunto entre empresas, instituciones y sociedades para construir una Centroamérica más integrada, competitiva y capaz de generar oportunidades.
“Cuando las empresas, las instituciones y las sociedades avanzan juntas, es una región capaz de lograr lo que se proponga”, concluyó.