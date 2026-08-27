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Narciso Casado: “La confianza es una infraestructura invisible de nuestras economías”

El secretario permanente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos dejó lecciones durante su intervención en la Segunda Cumbre Confianza 2026, realizada en Guatemala. Destacó que la confianza, la ética, la transparencia y la colaboración público-privada son pilares para fortalecer la competitividad y el desarrollo de Centroamérica.

Por: Celeste Alvarado - Revistaeyn.com Con 38 años de trayectoria vinculada a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Narciso Casado, secretario permanente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos, sostuvo que la confianza dejó de ser únicamente un valor intangible para convertirse en un elemento fundamental para el crecimiento. “La confianza no es un plus, es una infraestructura”, afirmó. Para el ejecutivo, cualquier proceso de inversión, innovación, emprendimiento o generación de empleo requiere un entorno basado en la confianza. Esta, explicó, debe construirse, merecerse y renovarse todos los días. Casado, compartió su visión sobre el papel de la confianza en el desarrollo empresarial y económico de Centroamérica durante la Segunda Cumbre Regional de Confianza 2026, organizada por Estrategia & Negocios, DATOS Group y PIZZOLANTE.

Ética y resultados: una nueva forma de generar confianza

El líder iberoamericano destacó que las empresas ya no son evaluadas únicamente por su capacidad para generar riqueza, sino también por la manera en que lo hacen. La integridad, el buen gobierno corporativo, el cumplimiento normativo, la seguridad jurídica, la transparencia y la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace son elementos esenciales para fortalecer la reputación empresarial. “La confianza no se construye únicamente siendo buenos en lo que hacemos, también importa la ética”, sostuvo. En este contexto, considera que las empresas tienen una responsabilidad creciente frente a los grandes desafíos sociales, al convertirse en generadoras de empleo, innovación y oportunidades.

Tecnología con rostro humano

La transformación digital y la inteligencia artificial también ocupan un lugar importante en esta nueva dinámica. Casado reconoce que estas herramientas están modificando la forma de producir, trabajar y comunicarse, pero advierte que no pueden sustituir las relaciones humanas. “La inteligencia artificial nos ayuda a generar contenidos, interpretar datos, acelerar procesos y mejorar nuestra competitividad. Pero hay algo que la tecnología no puede sustituir: las relaciones humanas”, explicó. Para el ejecutivo, el diálogo, el compromiso y la capacidad de establecer vínculos seguirán siendo fundamentales, especialmente en una época marcada por la desinformación y la incertidumbre.

Centroamérica, una región con potencial

Casado considera que Centroamérica cuenta con condiciones importantes para fortalecer su posición internacional: cercanía cultural, mecanismos de integración, acuerdos comerciales, organizaciones empresariales y conexión con mercados internacionales. Destacó la importancia de aprovechar estas fortalezas para impulsar el comercio, la inversión y la colaboración regional. En su opinión, la integración y el trabajo conjunto permiten generar mayor previsibilidad y confianza para las empresas. En este proceso, las organizaciones empresariales desempeñan un papel clave como espacios de diálogo entre el sector privado, los gobiernos y otras instituciones. “La confianza se construye también entre cumbre y cumbre, no solo durante esos días”, señaló, al destacar la necesidad de mantener espacios permanentes de diálogo y colaboración.

Convertir la confianza en ventaja competitiva