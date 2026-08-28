CONFIANZA 2026/ Develamos mapa reputacional de la región, en año de grandes cambios

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La cuarta edición de “Reputación en Centroamérica: El Valor de la Confianza” amplía su alcance, profundiza el análisis e incorpora nuevas herramientas para comprender cómo se construye uno de los activos más decisivos para crecer, atraer inversión y sostener los negocios.

Por: Revistaeyn.com Centroamérica que necesita crecer, atraer inversión, fortalecer su institucionalidad y competir en un escenario global cada vez más exigente e incierto. En ese contexto, la confianza dejó de ser solamente un atributo reputacional. Hoy es una condición para avanzar. Con esa premisa regresa “Reputación en Centroamérica: El Valor de la Confianza, las empresas, empresarios y marcas en los que Centroamérica confía”, una investigación desarrollada por Estrategia & Negocios (E&N), DATOS Group y PIZZOLANTE, que en 2026 alcanza su cuarta edición. El proyecto nació en 2022 y presentó sus primeros resultados en 2023. Desde entonces ha evolucionado hasta convertirse en una investigación regional que permite observar cómo se genera la confianza, qué comportamientos la fortalecen, cuáles pueden destruirla y de qué manera este intangible repercute en la gestión de las empresas.

La nueva edición aporta más innovación, profundidad e información para quienes deben tomar decisiones. Porque sus resultados ofrecen mucho más que un listado de organizaciones o personalidades reconocidas: constituyen una herramienta para interpretar el entorno, anticipar riesgos reputacionales y construir relaciones más resilientes con consumidores, colaboradores, comunidades y otros grupos de interés.

La muestra más amplia de la investigación

La cuarta edición reúne más de 5.900 encuestas realizadas en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, lo que representa un incremento del 20% en la participación frente al año anterior. El estudio vuelve a diferenciar dos grandes audiencias. Por un lado, el Público Informado, integrado principalmente por lectores y audiencias de E&N con conocimiento de temas económicos, empresariales y de negocios. Este segmento superó las 4.000 entrevistas y alcanzó un error muestral regional de 1,54%. Por otro, el Público General, incorporado a la investigación en 2025 y ampliado este año hasta alcanzar 1.850 encuestas, seleccionadas aleatoriamente y distribuidas entre los seis países analizados. Su error muestral regional es de 2,28%.

Esta doble perspectiva permite reconocer que la confianza no se construye de manera uniforme. El Público Informado suele aproximarse a empresas y líderes desde una mirada más crítica y racional, en la que pesan la trayectoria, los resultados y la consistencia. El Público General incorpora con mayor fuerza su experiencia directa y la conexión emocional con organizaciones y marcas. La diferencia entre ambas miradas no es secundaria. Les permite a las empresas comprender mejor dónde se encuentran sus fortalezas, qué expectativas moviliza cada audiencia y cuáles podrían ser las primeras señales de un cambio en la percepción social.

Cuatro años para comprender su evolución

La continuidad del estudio permite, además, observar la trayectoria de la confianza entre 2023 y 2026.La empresa privada se ha mantenido durante los cuatro años como el actor de mayor confianza percibida en Centroamérica. Los líderes empresariales también ocupan posiciones relevantes dentro del ecosistema institucional de la región. Sin embargo, ese reconocimiento no representa un cheque en blanco. En 2026, la confianza del Público Informado hacia las empresas privadas retrocedió del 55,8% al 40,3%, después del repunte observado el año anterior. La lectura longitudinal indica que el resultado de 2025 fue excepcional y que el indicador regresó a niveles más cercanos a los registrados en 2023 y 2024. El Público General, en cambio, presenta una percepción más estable: la confianza en las empresas privadas pasó del 13,9% en 2025 al 14,9% en 2026.Esta combinación deja una señal relevante para la gestión. Las audiencias especializadas pueden actuar como un sistema de alerta temprana, más sensible a los cambios económicos, políticos y sociales.

El público masivo ofrece una base más estable, pero también exige consistencia para preservar la confianza conseguida mediante la experiencia cotidiana. Por eso, el liderazgo del sector privado debe ser interpretado menos como un premio y más como una responsabilidad. La sociedad espera de las empresas una mayor madurez institucional, basada en integridad, transparencia y coherencia.



La nueva medición de la integridad

Entre las principales innovaciones de esta edición se encuentra el Índice de Integridad y Cumplimiento (INTEC), desarrollado por DATOS Group. La herramienta analiza la credibilidad institucional a partir de cuatro dimensiones: Transparencia, Igualdad, Legalidad y Honestidad. Su propósito es ofrecer un diagnóstico más preciso de la integridad percibida e identificar tanto fortalezas como áreas de vulnerabilidad. En su primera medición, la empresa privada se posiciona como el principal referente de integridad en Centroamérica, con sus mejores evaluaciones en honestidad y transparencia. El resultado contrasta con la menor valoración recibida por varias instituciones públicas. El estudio también profundiza en los cinco tipos de confianza que pueden intervenir en la relación con una empresa o con un líder: Afectiva, Cognitiva, Conductual, Social y Tecnológica.

Esta perspectiva multidimensional ayuda a entender por qué una organización puede ser admirada por su trayectoria, elegida por la calidad de sus productos, reconocida por su comportamiento o valorada por la manera en que incorpora la tecnología, sin que todas esas formas de confianza necesariamente avancen al mismo ritmo.



La confianza tiene nombres propios

La nueva edición identifica a más de 140 empresas, 130 empresarios y 130 marcas que han logrado ganarse la confianza de los públicos centroamericanos. Un grupo todavía más reducido alcanza un reconocimiento multidimensional: sus líderes, sus empresas y sus marcas reciben menciones relevantes de la audiencia. Son los protagonistas de la denominada Triple Confianza. Pero el propósito del especial no es únicamente celebrar sus resultados. También es explicar qué los condujo a esas posiciones, cómo se relacionan con sus distintos públicos y qué responsabilidad implica conservar una reputación elevada en un entorno volátil.

La consistencia, la capacidad de adaptación, la innovación y los resultados sostenibles aparecen como componentes esenciales. La confianza puede acumularse durante años, pero permanece expuesta a las decisiones que cada organización toma en el presente.

Un capital para el crecimiento

La confianza hace posible aquello que Centroamérica necesita con urgencia: invertir, emprender, innovar y cooperar incluso en medio de la incertidumbre. Allí donde existen instituciones creíbles y empresas confiables, mejoran las condiciones para atraer capital, construir relaciones de largo plazo y generar oportunidades. La credibilidad deja entonces de ser una percepción abstracta y se transforma en un activo estratégico para el crecimiento.