Líderes

José Antonio Roca: La confianza no es una meta, es el inicio de un nuevo camino

El gerente general de Bantrab destacó durante una entrevista exclusiva en la Cumbre Regional Confianza 2026 que la comunicación, la transformación digital y una banca con propósito como pilares para fortalecer la confianza y generar bienestar.

Por Celeste Alvarado - revistaeyn.com En el marco de la Cumbre Regional Confianza 2026, de Estrategia & Negocios en alianza con DATOS Group y PIZZOLANTE, José Antonio Roca, gerente general de Bantrab, compartió su visión sobre la importancia de construir y sostener la confianza en el sector financiero, donde la reputación constituye uno de los principales activos. Con más de 24 años de experiencia en el sector financiero, Roca lidera actualmente un equipo de más de 5.200 colaboradores, con el propósito de consolidar una banca enfocada en el bienestar de las personas.

La confianza se construye todos los días

Para Roca, la confianza no es un objetivo que se alcanza, sino un proceso permanente. “La confianza no es una meta, siempre es el inicio de un nuevo camino por recorrer”, afirmó. En Bantrab, la comunicación es una de las principales herramientas para fortalecer ese vínculo. Sin embargo, debe estar acompañada de transparencia y datos que respalden lo que se comunica. “Dato mata relato”, es una de las premisas que resume esta filosofía.

Este enfoque también ha fortalecido la relación con sus accionistas. Según explicó, las asambleas del banco pasaron de contar con aproximadamente 300 participantes durante décadas a registrar más de 10.000 accionistas acreditados en la última asamblea.

Una banca centrada en las personas

Roca destaca que el reto actual es dejar de pensar únicamente en “clientes” y comprender que detrás de cada operación existe una persona con necesidades, proyectos e historias de vida.

La tecnología y el análisis de datos permiten conocer mejor a las personas y anticiparse a sus necesidades. En este sentido, la transformación digital no debe eliminar el componente humano, sino ampliar las posibilidades de atención y comunicación. Para el ejecutivo, la confianza también implica ofrecer canales digitales seguros y demostrar que, detrás de una pantalla, existe una institución que conoce y protege a sus usuarios.

Crecimiento con propósito

La evolución financiera de Bantrab es, para Roca, una muestra de que la confianza también puede reflejarse en resultados. En la última década, los activos del banco pasaron de aproximadamente Q16,000 millones a Q48,700 millones, mientras que la cartera de créditos creció de Q10,000 millones a Q30,000 millones. Paralelamente, la institución ha impulsado programas de bienestar y educación financiera como Banconsejos y Guateaprende, que han alcanzado a cientos de miles de personas. Su visión se resume en una premisa: hacer banca con propósito, entendiendo que el objetivo trasciende los resultados financieros y busca contribuir al bienestar y futuro de los trabajadores y sus familias.

Un legado construido en equipo