Costa Rica convierte su reputación internacional en activo para atraer inversión

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Costa Rica consolidó su posición como una de las economías con mejor reputación internacional de América Latina, según RepCore® Nations 2026. El estudio destaca atributos como sostenibilidad, calidad de vida, institucionalidad y responsabilidad, factores que cada vez pesan más en las decisiones de inversión, localización empresarial y atracción de talento global.

Por: Revistaeyn.com En un momento en que la reputación internacional de las naciones se ha convertido en un activo económico tan relevante como la estabilidad macroeconómica o la calidad de la infraestructura, Costa Rica vuelve a destacar en el escenario regional. Los resultados de RepCore® Nations 2026, uno de los principales estudios internacionales sobre reputación país, muestran que Costa Rica obtuvo una puntuación de 52,3 sobre 100, ubicándose por encima del promedio de las 60 mayores economías analizadas a nivel global y superando a las principales economías latinoamericanas en 21 de los 22 atributos evaluados. El dato adquiere relevancia porque llega en un contexto de deterioro generalizado de la percepción internacional de los países. La quinta edición del informe revela que la reputación promedio de las principales economías del mundo cayó durante el último año y que más de dos tercios de los países incluidos en el ranking global registraron retrocesos. Para los inversionistas, la señal es significativa. La reputación de una nación ya no se limita a aspectos de imagen o posicionamiento turístico. Cada vez más influye en la evaluación de riesgos, en las decisiones de expansión corporativa y en la capacidad para atraer capital, empresas y talento especializado.

La reputación como ventaja competitiva

Los resultados del estudio muestran que Costa Rica ha consolidado un posicionamiento internacional asociado a atributos que hoy tienen una creciente valoración entre empresas multinacionales y fondos de inversión. Sostenibilidad, calidad de vida, bienestar humano, protección ambiental, respeto por los derechos humanos, seguridad e institucionalidad aparecen entre los principales factores que explican la percepción positiva del país. Particularmente relevante es el desempeño en las dimensiones de ética, responsabilidad y calidad de vida, variables que han ganado peso en un contexto donde las compañías internacionales buscan destinos capaces de ofrecer estabilidad operativa, talento calificado y marcos regulatorios previsibles. De acuerdo con los resultados presentados durante Encadenados 2026, de incorporarse formalmente al ranking global de las 60 economías evaluadas por RepCore® Nations, Costa Rica se ubicaría aproximadamente entre Polonia y Marruecos, una posición destacada para una economía de su tamaño.

Más allá de la imagen: impacto económico tangible

La relación entre reputación y desarrollo económico ha dejado de ser una hipótesis para convertirse en un factor medible. Los análisis históricos de Reputation Lab muestran que una mejora de un punto en el Reputation Score se asocia, en promedio, con un incremento de 7,2% en los ingresos turísticos y de 1% en los flujos de inversión extranjera directa. Aunque la correlación no implica causalidad automática, los datos reflejan una realidad cada vez más evidente: los países mejor percibidos suelen contar con mayores facilidades para atraer capital, generar oportunidades comerciales y posicionarse en sectores de alto valor agregado. En el caso costarricense, esta reputación positiva complementa otros factores que han impulsado la llegada de inversión extranjera durante las últimas décadas, entre ellos el régimen de zonas francas, la estabilidad democrática, la seguridad jurídica y una creciente especialización en manufactura avanzada y servicios corporativos.

El desafío: transformar reputación en sofisticación económica

Los resultados también muestran áreas de oportunidad. El estudio identifica espacios para fortalecer el reconocimiento internacional de Costa Rica en ámbitos vinculados con desarrollo tecnológico, innovación, proyección internacional de sus empresas y posicionamiento de marcas nacionales. Para una economía que busca avanzar hacia actividades de mayor complejidad tecnológica y captar inversiones en industrias intensivas en conocimiento, estos factores serán determinantes durante los próximos años. El desafío no es menor. Costa Rica ya es ampliamente reconocida por su liderazgo ambiental y por su calidad de vida. La siguiente etapa consiste en consolidar una imagen igualmente sólida como hub de innovación, tecnología y negocios sofisticados para América Latina.

Una ventaja relevante en un mundo más competitivo