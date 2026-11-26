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Energía renovable, protección del agua, recuperación de ecosistemas y economía circular conectan las experiencias de 14 empresas y organizaciones. El especial de E&N para FUNDAHRSE documenta cómo incorporan el cuidado ambiental a sus operaciones y se preparan para los desafíos del futuro.

Por: Revistaeyn.com

Cuidar el agua que sostiene la producción, recuperar materiales para darles un nuevo uso y proteger los ecosistemas son decisiones que conectan el presente de una empresa con sus posibilidades de futuro. En Honduras, 14 experiencias reunidas por Estrategia & Negocios muestran distintas formas de incorporar ese compromiso a la gestión. “Resiliencia para el futuro” es el enfoque que las reúne en el especial desarrollado para FUNDAHRSE por los 20 años de su Sello de Empresa Socialmente Responsable. El recorrido permite conocer cómo el ambiente, el clima, la naturaleza y la biodiversidad se relacionan con la eficiencia, la innovación y la continuidad de los negocios. Agroindustrias Del Corral, Agrolíbano, Argos, Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Cargill, CENOSA, Cervecería Hondureña, Dole, Espresso Americano, Grupo Vanguardia, Laboratorio Bueso Arias, Nestlé, Supermercados Colonial y Universidad de San Pedro Sula (USAP) protagonizan esta mirada. Sus historias abarcan desde cambios en los procesos industriales hasta alianzas para proteger fuentes de agua y formar nuevas capacidades.

Residuos que encuentran una nueva oportunidad

Argos incorpora el coprocesamiento a su producción. Según el especial, aprovecha aproximadamente 350.000 llantas fuera de uso cada año en su planta Piedras Azules, en Comayagua. La gestión se complementa con generación solar y recirculación de agua, conectando la actividad industrial con un uso más eficiente de los recursos. En CENOSA, el aprovechamiento de materiales forma parte de la transformación de su operación cementera. Entre 2007 y 2025, la compañía reporta el coprocesamiento de 543.535 toneladas de combustibles alternativos. A ello suma la revegetación de 11 frentes de explotación de canteras, con más de 6.200 árboles nativos, para recuperar cobertura vegetal y favorecer la biodiversidad.

Espresso Americano encuentra oportunidades en los residuos de sus tiendas. En tres años ha donado 640.185 libras de chingaste de café para compostaje, en un modelo que devuelve parte de ese material a la actividad agrícola. El aprovechamiento del cartón, la educación ambiental y las reforestaciones completan esta agenda. La instalación de paneles solares figura entre sus próximos pasos.

Para Grupo Vanguardia, la economía circular es parte del modelo de negocio. La empresa reporta un índice de circularidad del 47% y más de 216 millones de libras de plástico reincorporadas a la producción. Su red de recolección vincula la recuperación de materiales con oportunidades económicas para proveedores y recolectores.

“La circularidad no solo protege el ambiente: genera empleo, ahorra energía y hace a nuestra empresa más fuerte frente a los desafíos”, afirma Sofía Moya, gerente general de Grupo Vanguardia.



Agua y ecosistemas que sostienen la actividad productiva

Agroindustrias Del Corral conecta el cuidado del agua con la gestión de su operación en Siguatepeque. Durante 2025 trató 188.002 metros cúbicos de agua utilizada en sus procesos productivos mediante un sistema que integra lagunas anaeróbicas y flotación por aire disuelto. Su planta de procesamiento de subproductos cárnicos también transforma materiales orgánicos en harinas proteicas y grasas industriales que se incorporan a nuevas cadenas productivas. Agrolíbano relaciona la sostenibilidad con la capacidad de anticipar riesgos y sostener su modelo agroexportador. Su gestión incluye medición de las huellas hídrica y de carbono, alianzas para la gobernanza del agua y programas de protección y mejora de suelos. Cuenta con 11 lagunas de captación y almacenamiento de lluvia, con una capacidad aproximada de 3,05 millones de metros cúbicos, para utilizar el recurso en períodos secos. Cervecería Hondureña concentra su agenda ambiental en agua, circularidad de empaques y acción climática. Su Programa Merendón “Patrimonio de Agua y Vida” reporta la protección de 2.000 hectáreas de bosque y la recuperación de 171 hectáreas mediante sistemas agroforestales. La iniciativa combina conservación, prevención de incendios, acompañamiento a productores y educación ambiental. En Dole, a través de Standard Fruit de Honduras y Subsidiarias, la innovación agrícola incluye la automatización del riego y la medición de la huella hídrica. La compañía también impulsa la protección de microcuencas y realiza inventarios de fauna en el Valle del Aguán para identificar y monitorear especies. Son herramientas que vinculan la gestión productiva con el conocimiento y la conservación del entorno.

Cadenas de valor preparadas para nuevos desafíos

Cargill integra la gestión ambiental con el abastecimiento responsable, la eficiencia operativa y el desarrollo de sus proveedores. La compañía destaca el trabajo con clientes, productores, instituciones académicas y comunidades para promover prácticas responsables en su cadena de suministro. En este caso, la resiliencia se vincula con la capacidad de sostener relaciones y mejorar procesos a lo largo de la actividad alimentaria. En Nestlé Honduras, la resiliencia tiene una expresión concreta en la cadena del café. PLAN NESCAFÉ promueve agricultura regenerativa, asistencia técnica y conservación de recursos para fortalecer la productividad de las fincas frente a enfermedades y variaciones climáticas.

"Bosques del Mañana" complementa ese trabajo con una meta de cinco millones de árboles plantados para 2026, orientada a captura de carbono, conservación del agua, biodiversidad y recuperación de suelos. Es un objetivo que el especial presenta como parte de la estrategia, junto con formación para jóvenes y mejoras operativas en energía y residuos.



Compromiso ambiental en lo cotidiano

La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés articula participación empresarial y conservación mediante el Vivero CCIC. El proyecto ha donado más de 32.000 árboles para acciones de reforestación en nueve departamentos, con participación de 68 empresas y más de 1.100 voluntarios. Sus instalaciones también incorporan energía solar, con beneficios de autoconsumo y ahorro económico documentados en la publicación. Laboratorio Bueso Arias incorpora el ambiente a una estrategia centrada en salud, educación y bienestar. En su sucursal de Choloma, un sistema híbrido de energía solar redujo en un 37% la dependencia de la red eléctrica convencional, según reporta el especial. La empresa también impulsa reciclaje, reforestación y captación de agua de lluvia para usos internos compatibles con las condiciones sanitarias.

Supermercados Colonial acerca la sostenibilidad a clientes y colaboradores mediante estaciones de reciclaje, bolsas reutilizables y educación ambiental. A ello suma acciones de reforestación, protección de cuencas y recuperación de ecosistemas, entre ellas el apoyo al rescate de la Laguna de Jucutuma. Su operación incorpora iluminación LED, mejoras en refrigeración y paneles solares.

La Universidad de San Pedro Sula combina la formación con la gestión de su campus. Campus Verde promueve eficiencia energética, reciclaje y concientización, mientras la institución conserva un bosque de más de 10.000 árboles dentro de sus instalaciones. La formación en electromovilidad añade otra dimensión: preparar profesionales para la transición hacia vehículos híbridos y eléctricos.



Un futuro que se prepara desde el presente