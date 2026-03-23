Llega la gira más esperada por las marcas: TOM 2026

Por revistaeyn.com
Los líderes de empresas y del mercadeo en Honduras, El Salvador, Guatemala y Costa Rica pueden ser parte de la Gira TOM (Top Of Mind) durante el próximo abril de 2026.
Esta es una fiesta del mercadeo centroamericano, en la que se reconocen a las marcas más recordadas, así como a los protagonistas del mercadeo de la región.
Estrategia & Negocios y Kantar Mercaplan organizan en San Pedro Sula (8 de abril), San Salvador (9 de abril), Ciudad de Guatemala (14 de abril) y San José (16 de abril), la presentación de los resultados país de TOM 2026 y a los líderes de categorías especiales que incluye el estudio de 2026.
La iniciativa nació hace 11 años con el objetivo de entender cómo las marcas se posicionan en sus respectivos mercados. “Es el único estudio que ha sido consistente y constante en los últimos años”, destaca Lizza Bobadilla, gerente de Audiencias Segmentadas de Grupo OPSA, casa matriz de E&N.
La alianza de E&N con Kantar Mercaplan ha permitido mantener esta labor con rigor y profundidad, analizando no sólo la recordación sino también la evolución estratégica de cada marca.
El estudio ofrece “una profunda radiografía” de la evolución de las marcas.
PROTAGONISTAS
Durante la jornada, a la que puede asistir, solo dejando sus datos en el registro, conocerá en exclusiva los resultados del país para el estudio TOM 2026, escuchará a líderes de marcas reconocidas y se llevará con usted las claves para posicionar a una marca en la mente del consumidor.
La revista para su consulta general estará disponible a partir del 16 de abril de 2026.
PATROCINIOS
*LA GIRA TOM 2026 CENTROAMÉRICA ES POSIBLE GRACIAS A LOS PATROCINIOS DE:
HONDURAS: Farmacias SIMAN, SULA, Pinturas Americanas, Flor de Caña, Espresso Americano, Supermercados Colonial.
EL SALVADOR: Credicomer Banca Premium, Almacenes SIMAN, Pizza HUT, Farmacia San Nicolás.
GUATEMALA: Castillo Hermanos (con su marca Cerveza GALLO), Universidad Galileo.
COSTA RICA: BAC, Walmart, Dos Pinos y Tiendas Ekono.