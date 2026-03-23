Llega la gira más esperada por las marcas: TOM 2026

Por revistaeyn.com

Los líderes de empresas y del mercadeo en Honduras, El Salvador, Guatemala y Costa Rica pueden ser parte de la Gira TOM (Top Of Mind) durante el próximo abril de 2026.

Esta es una fiesta del mercadeo centroamericano, en la que se reconocen a las marcas más recordadas, así como a los protagonistas del mercadeo de la región.

Estrategia & Negocios y Kantar Mercaplan organizan en San Pedro Sula (8 de abril), San Salvador (9 de abril), Ciudad de Guatemala (14 de abril) y San José (16 de abril), la presentación de los resultados país de TOM 2026 y a los líderes de categorías especiales que incluye el estudio de 2026.