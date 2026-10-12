Mujeres Desafiantes

MD 2026 | Desafiantes de la Década: E&N reúne 10 años de historias y datos imperdibles

Estrategia & Negocios presenta una edición de colección que documenta la trayectoria del liderazgo femenino regional y examina los avances y las brechas que persisten en Centroamérica. Diez años de entrevistas, investigación y análisis sostienen una propuesta editorial que tendrá su mega evento el próximo 15 de octubre, en San José, Costa Rica.

Por: Revistaeyn.com Por: Velia Jaramillo y Claudia Contreras - Estrategia & Negocios

Diez años de entrevistas permiten reconocer cambios que una fotografía del presente no alcanza a explicar. Desde 2017, Estrategia & Negocios ha documentado cómo las mujeres centroamericanas construyen empresas, llegan a posiciones de decisión, desarrollan ciencia, transforman las finanzas y abren nuevas posibilidades desde la tecnología, el arte, el deporte y la acción social. Ese trabajo acumulado es el punto de partida de Mujeres Desafiantes de la Década, la edición de colección 321 de E&N, publicado este viernes 2 de octubre de 2026. Más de 500 protagonistas integran un documento periodístico que permite conocer quiénes han impulsado esas transformaciones, qué obstáculos enfrentaron y qué oportunidades siguen pendientes. La nueva entrega recupera a las mujeres que forman parte de esta historia y presenta entrevistas exclusivas con las Desafiantes de la Década. También pone los avances individuales frente a los indicadores regionales. Su lectura deja una conclusión: la presencia de líderes que abren camino convive con brechas económicas que todavía restringen las posibilidades de muchas centroamericanas.

Un método sostenido durante diez ediciones

La carta editorial de esta edición recuerda tres principios que guiaron la construcción de Mujeres Desafiantes: entrevistar personalmente a las protagonistas, buscar nuevos perfiles cada año y explorar la diversidad del liderazgo femenino más allá de los negocios y la alta dirección. Las entregas anuales se propusieron presentar 50 nuevas protagonistas, con historias, decisiones y aprendizajes contados en primera persona. Ese método exigió buscar talento en los seis países centroamericanos y ampliar continuamente los ámbitos de cobertura. De allí surge el diferencial de E&N: una documentación sostenida que conecta las experiencias de empresarias, ejecutivas y emprendedoras con las de científicas, funcionarias, creadoras y líderes sociales. El seguimiento periodístico permite observar cómo cambian los espacios de influencia y qué barreras reaparecen, aun cuando las protagonistas y los sectores sean distintos. Las entrevistas se acompañan de datos, análisis crítico y perspectivas diversas. Reconocer una trayectoria también implica preguntar por las condiciones que hicieron posible su desarrollo y por las mujeres que todavía encuentran puertas cerradas.

Datos muestran una región que avanza a distintas velocidades

Como los datos matan los relatos que se construyen sin fundamentos, esta edición presenta una infografía con información de gran relevancia, donde se presentan indicadores de participación laboral, representación política, inclusión financiera y brecha salarial. Las comparaciones utilizan distintos períodos, según la información disponible, y muestran que el progreso regional ha sido desigual. En inclusión financiera, la edición recoge datos de Global Findex del Banco Mundial sobre mujeres de 15 años o más con una cuenta en una institución financiera o un proveedor de dinero móvil. Entre 2017 y 2024, ese porcentaje pasó del 60,9% al 68,3% en Costa Rica; del 24,4% al 34,4% en El Salvador, y del 42,3% al 58,1% en Panamá. En los otros tres países, las cifras publicadas muestran retrocesos: Guatemala pasó del 42,1% al 32,5%; Honduras, del 41% al 34,1%, y Nicaragua, del 24,8% al 21,2%. El contraste plantea una pregunta relevante para la banca, las empresas y las políticas públicas: cómo ampliar el acceso a herramientas financieras que permitan administrar ingresos y desarrollar proyectos. La brecha salarial también exige atención. La comparación de 2016 y 2023, con fuente en la OIT, muestra que en Guatemala pasó del 17% al 21,8% y en Panamá del 14,7% al 24,1%. En El Salvador permaneció en el 9,3% y en Honduras en el 7,7%. Son datos que invitan a examinar las políticas de remuneración y las oportunidades de desarrollo profesional. En representación parlamentaria, el panorama presenta avances en cinco de los seis países. Entre 2016 y 2026, Costa Rica pasó del 35,1% al 52,6% de mujeres en su Parlamento; Guatemala, del 12,7% al 20%, y Honduras, del 21,1% al 29,7%, según las cifras de IPU Parline reunidas en la revista. El Salvador registra una leve disminución, del 32,1% al 31,7%. La lectura conjunta muestra por qué resulta necesario observar varias dimensiones: una mayor presencia política puede coexistir con dificultades para acceder a servicios financieros o con desigualdades salariales persistentes.

Documento periodístico único que sigue el pulso de la región

Esta edición describe también la evolución que ha tenido el proyecto Mujeres Desafiantes y su relación con los cambios regionales. La primera edición presentó en 2017 a 50 protagonistas. Las siguientes ampliaron la cobertura hacia investigadoras, mujeres de la economía creativa, líderes digitales y ejecutivas con responsabilidades en varios países. En 2020, el periodismo de Mujeres Desafiantes llegó a médicas, enfermeras, científicas y líderes de salud que enfrentaban la pandemia. Documentó también las estrategias de reinvención de negocios y el cuidado de los equipos durante la crisis. La edición del Bicentenario, en 2021, añadió una dimensión histórica: reunió los perfiles de 120 pioneras y heroínas, 20 por cada país centroamericano, vinculadas con las luchas por la educación, los derechos civiles, el sufragio y el acceso a la universidad. Después llegaron nuevas generaciones, protagonistas de la inteligencia artificial y fintech, líderes en juntas directivas y mujeres que movilizan inversión. El archivo creció junto con una agenda que incorporó confianza, diversidad, inclusión y equidad en las organizaciones. Este año, el proyecto suma el informe Influyentes Digitales, desarrollado con Upgrade Comunicación, y profundiza una línea de trabajo que combina entrevistas y estudios especializados. La mirada regional permite conectar experiencias entre países y aportar información a quienes toman decisiones en las empresas y las instituciones.

El 15 de octubre, la conversación continúa en Costa Rica