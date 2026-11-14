Banco Atlántida continúa con expansión de agencias en El Salvador

Finanzas

Con esta incorporación, la entidad cuenta con 30 sucursales, más de 140 corresponsales financieros en Farmacias Económicas y una red superior a los 100 cajeros automáticos y Multi ATM.

Por revistaeyn.com Banco Atlántida El Salvador alcanzó las 30 agencias en el país con la apertura de una nueva sucursal sobre la avenida Olímpica, en San Salvador, que incorpora el primer autobanco de la entidad. La apertura forma parte de los cambios que el banco realiza en su infraestructura, entre ellos la próxima habilitación de una agencia en Ilobasco y la renovación de instalaciones en San Salvador y Ahuachapán. La nueva sucursal está ubicada en la esquina de avenida Olímpica y calle Manuel Enrique Araujo, en San Salvador Centro. Su principal novedad es la habilitación de un autobanco que permitirá a los usuarios realizar transacciones sin descender de sus vehículos.

Con esta incorporación, la entidad cuenta con 30 sucursales, más de 140 corresponsales financieros en Farmacias Económicas y una red superior a los 100 cajeros automáticos y Multi ATM. Estos canales complementan la atención presencial y amplían las opciones para realizar operaciones financieras. Entre los cambios recientes también figura el traslado de la agencia de Ahuachapán a Plaza San Jorge, ubicada en el kilómetro 99½ de la carretera Internacional hacia San Salvador. Las nuevas instalaciones cuentan con espacios renovados y estacionamiento. A esto se suma la modernización del Centro Financiero Atlántida. El banco prevé abrir otra sucursal en Ilobasco, con lo que sumará un nuevo punto de atención fuera de los principales centros urbanos. La Agencia Olímpica también ofrecerá orientación financiera a empresarios y propietarios de pequeñas y medianas empresas (PYMES), un segmento al que la institución dirige parte de sus servicios de crédito y financiamiento.