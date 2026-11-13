Créditos para empresas de El Salvador crecieron 15% a septiembre

Finanzas

Al finalizar el tercer trimestre del año, los depósitos de los bancos miembros de ABANSA alcanzaron los US$21.843,8 millones, lo que representó un incremento interanual de 12,1%.

Por revistaeyn.com Los depósitos y los créditos del sistema bancario privado de El Salvador registraron crecimientos de doble dígito al cierre de septiembre, impulsados por una mayor captación de recursos del público y la expansión del financiamiento destinado a empresas y hogares, según datos de la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA). Al finalizar el tercer trimestre del año, los depósitos de los bancos miembros de ABANSA alcanzaron los US$21.843,8 millones, lo que representó un incremento interanual de 12,1%, equivalente a US$2.362,6 millones adicionales respecto a septiembre de 2025.

El crecimiento se reflejó tanto en los depósitos a la vista, que aumentaron 12,1%, como en las captaciones a plazo, que registraron una variación positiva de 12%, evidenciando una mayor acumulación de recursos dentro del sistema financiero. Por su parte, el saldo de los préstamos llegó a US$18.953,3 millones, con un crecimiento interanual de 11,4%, equivalente a US$1.932,5 millones adicionales. Este comportamiento estuvo acompañado por una expansión del crédito empresarial, que concentró buena parte del financiamiento otorgado por las entidades bancarias. Los préstamos destinados a empresas sumaron US$9.761,2 millones, un aumento de 15,1% frente al mismo período del año anterior y equivalente al 51,5% de la cartera total. Entre las actividades con mayor dinamismo destacó el sector servicios, cuyo financiamiento creció 30%, hasta US$1.823,9 millones.