Créditos para empresas de El Salvador crecieron 15% a septiembre

Por revistaeyn.com
Los depósitos y los créditos del sistema bancario privado de El Salvador registraron crecimientos de doble dígito al cierre de septiembre, impulsados por una mayor captación de recursos del público y la expansión del financiamiento destinado a empresas y hogares, según datos de la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA).
Al finalizar el tercer trimestre del año, los depósitos de los bancos miembros de ABANSA alcanzaron los US$21.843,8 millones, lo que representó un incremento interanual de 12,1%, equivalente a US$2.362,6 millones adicionales respecto a septiembre de 2025.
El crecimiento se reflejó tanto en los depósitos a la vista, que aumentaron 12,1%, como en las captaciones a plazo, que registraron una variación positiva de 12%, evidenciando una mayor acumulación de recursos dentro del sistema financiero.
Por su parte, el saldo de los préstamos llegó a US$18.953,3 millones, con un crecimiento interanual de 11,4%, equivalente a US$1.932,5 millones adicionales. Este comportamiento estuvo acompañado por una expansión del crédito empresarial, que concentró buena parte del financiamiento otorgado por las entidades bancarias.
Los préstamos destinados a empresas sumaron US$9.761,2 millones, un aumento de 15,1% frente al mismo período del año anterior y equivalente al 51,5% de la cartera total. Entre las actividades con mayor dinamismo destacó el sector servicios, cuyo financiamiento creció 30%, hasta US$1.823,9 millones.
También sobresalieron los créditos para construcción, con un incremento de 19,6%, y comercio, que avanzó 14,5%. En tanto, la cartera dirigida a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) alcanzó US$3.063,7 millones, tras crecer 12,4% interanual.
El financiamiento a los hogares también mantuvo una tendencia positiva. Los préstamos a familias totalizaron US$9.195,5 millones, un aumento de 7,6%. Dentro de este segmento, los créditos hipotecarios crecieron 8,6%, hasta US$2.962 millones.
En cuanto a la solidez financiera, ABANSA reportó que la banca privada cerró septiembre con un índice de solvencia de 14,20%, superior al mínimo legal de 12%. Además, la mora se situó en 1,47%, por debajo del 1,56% registrado un año antes, mientras que el 95,2% de la cartera se encontraba en la categoría de menor riesgo crediticio.
Los activos de los bancos miembros de la asociación también aumentaron 10,2% interanual y alcanzaron US$27.203 millones, consolidando la expansión del sistema bancario durante los primeros nueve meses de 2026.