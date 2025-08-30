BCR adquiere parcialmente negocios de Financiera Desyfin

Finanzas

La transacción aprobada por el Conassif asciende a un monto colonizado preliminar de ₡14.618 millones (US$8,7 millones), la cifra definitiva se conocerá al cierre de la fecha efectiva de la transacción.

Por revistaeyn.com El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) autorizó la compra parcial de la cartera de contratos de derechos económicos por arrendamientos de Financiera Desyfin S.A. por parte del Conglomerado Financiero BCR. La transacción también incluye los activos que originaron los contratos de arrendamiento, propiedad Arrendadora Desyfin S.A. La gestión será efectiva el miércoles 18 de setiembre.

La transacción aprobada por el Conassif asciende a un monto colonizado preliminar de ₡14.618 millones (US$8,7 millones), la cifra definitiva se conocerá al cierre de la fecha efectiva de la transacción. La cartera de derechos económicos adquirida muestra una alta calidad crediticia, con un 84 % de la cartera al día. Esta gestión financiera también incluye la adquisición de los activos asociados a los contratos de arrendamiento que generan los flujos de efectivo, para lo cual se estableció un contrato de compra con Arrendadora Desyfin S.A. El traspaso de los activos se hará una vez se cancelen las obligaciones financieras de esta Arrendadora. Referente a los activos, el 60,89% corresponde a vehículo, el 22, 98% a Equipo Constructivo, el 7,62% es Equipo Médico, el 4,60% Maquinaria, el 2,92% Equipo eléctrico y el 1% porcentaje restante lo comprenden Mobiliario y equipo, Embarcaciones y Software.