BID aprobó US$170 millones para servicios públicos e infraestructura en El Salvador

Por revistaeyn.com El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de US$170 millones para ayudar a El Salvador a fortalecer las economías de los distritos de Santa Tecla y La Libertad a través de un programa para mejorar el acceso a servicios públicos de calidad y la infraestructura urbana de ambos distritos. El préstamo del BID cuenta con un plazo de amortización de 25 años, un periodo de gracia de 5,5 años y una tasa de interés basada en SOFR.

La operación, aprobada por el Directorio Ejecutivo del BID, prestará especial atención a los mercados municipales de Santa Tecla y La Libertad, que serán revitalizados siguiendo criterios de accesibilidad universal y resiliencia climática. Además, se rehabilitarán espacios públicos en esas comunidades, incluyendo calles, parques, plazas y zonas verdes. El programa contempla el apoyo a pequeños comerciantes mediante el fortalecimiento de su capacidad productiva y comercial, así como la promoción de soluciones de pago digital. Adicionalmente, con el préstamo se fortalecerán las capacidades institucionales y financieras de los municipios de Libertad Sur y Libertad Costa con el fin de que puedan afrontar su expansión urbana con mayores garantías.