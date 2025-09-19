L26.105
Finanzas

BID aprobó US$170 millones para servicios públicos e infraestructura en El Salvador

El programa contempla el apoyo a pequeños comerciantes mediante el fortalecimiento de su capacidad productiva y comercial, así como la promoción de soluciones de pago digital.

  • BID aprobó US$170 millones para servicios públicos e infraestructura en El Salvador

    Con el préstamo se fortalecerán las capacidades institucionales y financieras de los municipios de Libertad Sur y Libertad Costa con el fin de que puedan afrontar su expansión urbana con mayores garantías. Foto de iStock
2025-09-19

Por revistaeyn.com

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de US$170 millones para ayudar a El Salvador a fortalecer las economías de los distritos de Santa Tecla y La Libertad a través de un programa para mejorar el acceso a servicios públicos de calidad y la infraestructura urbana de ambos distritos.

El préstamo del BID cuenta con un plazo de amortización de 25 años, un periodo de gracia de 5,5 años y una tasa de interés basada en SOFR.

La deuda del mundo se mantiene por encima del 235 % del PIB

La operación, aprobada por el Directorio Ejecutivo del BID, prestará especial atención a los mercados municipales de Santa Tecla y La Libertad, que serán revitalizados siguiendo criterios de accesibilidad universal y resiliencia climática. Además, se rehabilitarán espacios públicos en esas comunidades, incluyendo calles, parques, plazas y zonas verdes.

El programa contempla el apoyo a pequeños comerciantes mediante el fortalecimiento de su capacidad productiva y comercial, así como la promoción de soluciones de pago digital.

Adicionalmente, con el préstamo se fortalecerán las capacidades institucionales y financieras de los municipios de Libertad Sur y Libertad Costa con el fin de que puedan afrontar su expansión urbana con mayores garantías.

Guatemala recibe US$50 millones para mejorar la eficiencia del gasto público y fortalecer la transparencia

Las intervenciones que se lleven a cabo beneficiarán directamente a 2.000 comerciantes, 1.500 de ellos en Santa Tecla y 500 en La Libertad. También impactarán positivamente a aproximadamente 1.800 residentes de Santa Tecla y 2.500 de La Libertad, al mejorar el entorno urbano, los servicios públicos y el dinamismo económico.

Las mejoras en infraestructura y equipamiento también beneficiarán a turistas nacionales e internacionales. Se estima que 3,8 millones de visitantes anuales a La Libertad disfrutarán de espacios más seguros, ordenados y atractivos.

Redacción web
revistaeyn.com
Redacción digital

Sitio web de la Revista Estrategia & Negocios. La puerta a la realidad centroamericana para el mundo.

Mercados
|
Finanzas
|
Inversión
|
Préstamo
|
Infraestructura
|
Gobierno
|
deuda pública
|
El Salvador
|
BID
|

12 ejemplares al año por $75

SUSCRIBIRSE