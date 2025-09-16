Guatemala recibe US$50 millones para mejorar la eficiencia del gasto público y fortalecer la transparencia

Finanzas

Por revistaeyn.com El Directorio Ejecutivo del Banco Mundial aprobó para Guatemala el proyecto Finanzas Públicas Inteligentes: Gestión del Gasto Público basada en Datos para una Mayor Eficiencia, que busca apoyar la modernización de los sistemas financieros del Estado, fortalecer la transparencia, mejorar la eficiencia del gasto público y la toma de decisiones, contribuyendo a un mejor acceso y calidad de los servicios que reciben los guatemaltecos. Este proyecto de inversión por un monto de US$50 millones para la modernización financiera de Guatemala se estructura en tres áreas. Primero, busca fortalecer la manera en que se planifica e implementa el presupuesto público para que los recursos se usen de forma más eficiente y así brindar mejores servicios a la ciudadanía en áreas como la educación, la salud, la protección social o la infraestructura básica, entre otros.

Segundo, apunta a modernizar los sistemas tecnológicos que manejan las finanzas del Estado, garantizando que estén protegidos ante ciberataques y que funcionen de manera integrada y sostenible. Tercero, fortalece la coordinación entre instituciones y promueve el uso de datos en la toma de decisiones, fomentando el aprendizaje y el intercambio de conocimientos para una gestión más cercana, eficiente y orientada a las necesidades de la población. “Estamos actualizando los sistemas financieros con el objetivo de optimizar la gestión presupuestaria, lo que permitirá ofrecer oportunamente servicios públicos de mayor calidad. Esta inversión está orientada a beneficiar directamente a los usuarios finales, especialmente a las personas y familias en situación de vulnerabilidad”, dijo Jonathan Menkos, Ministro de Finanzas Públicas. “Estamos seguros de que este proyecto permitirá al Gobierno contar con sistemas modernos para planear, ejecutar y monitorear el gasto público de manera más eficiente y transparente”, dijo Pierre Graftieaux, Representante Residente del Banco Mundial en Guatemala.