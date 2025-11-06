BID Invest impulsa inversión ancla en bonos de BAC Guatemala

Finanzas

Por revistaeyn.com BID Invest anunció su participación como inversionista ancla en la nueva emisión de bonos de Banco de América Central, S.A. (BAC Guatemala). De este total, BID Invest suscribirá US$100 millones de bonos sostenibles, de la emisión total de US$110 millones, consolidando su compromiso con el desarrollo del sector productivo y con el acceso a financiamiento en el país. La transacción se celebró con una ceremonia en el marco del FinnLAC Forum, un evento del Grupo BID que reunió en Miami a más de 500 líderes globales del sector financiero, incluidos ejecutivos, funcionarios, políticos y académicos, para discutir sobre las últimas innovaciones en el sector financiero y comenzar a redefinir el futuro de las finanzas en América latina y el Caribe.

“Esta transacción es un claro ejemplo de cómo la innovación en los mercados de capitales puede impulsar el desarrollo”, explicó Sergio Lew, director general de Industrias de BID Invest. “Al canalizar la inversión privada hacia proyectos sostenibles, podemos ampliar soluciones que aceleren el progreso hacia una región más resiliente”. “Celebramos la emisión del segundo Bono BAC + Positivo, reafirmando nuestro compromiso por liderar la innovación financiera sostenible en el mercado financiero y de valores de Guatemala. Agradecemos a BID Invest por su respaldo, el cual nos permite continuar re imaginando la banca para generar prosperidad y contribuir a una Guatemala más positiva”, señaló Eric Campos Morgan, presidente ejecutivo de BAC Guatemala. La emisión se realiza bajo el programa de bonos de BAC Guatemala, que contempla un monto total de hasta US$500 millones. La estructura incluye dos series: una suscrita por BID Invest por hasta US$100 millones, y otra colocada entre inversionistas locales por US$10 millones.