BID Invest emite bono por US$1.000 millones para más financiación privada

Finanzas

Estas nuevas emisiones marcan las primeras transacciones públicas de BID Invest en el mercado del dólar estadounidense de este año, proporcionando un nuevo punto de referencia en su curva en dólares estadounidenses en el tramo de vencimiento correspondiente a 2031.

Por revistaeyn.com BID Invest, el brazo del sector privado del Grupo BID, emitió un nuevo bono a cinco años por US$1.000 millones dentro de su Programa de Deuda Global, alcanzando el diferencial más ajustado de su historia para expandir financiación para empresas que operan en América Latina y el Caribe. Estas nuevas emisiones marcan las primeras transacciones públicas de BID Invest en el mercado del dólar estadounidense de este año, proporcionando un nuevo punto de referencia en su curva en dólares estadounidenses en el tramo de vencimiento correspondiente a 2031.

La operación tiene un libro de inversión de US$2.450 millones, una amplia participación geográfica y de inversores, y el diferencial más ajustado en la historia de la institución. “Esta transacción supone un nuevo hito para BID Invest, que alcanza el diferencial más estrecho hasta la fecha frente a los bonos del Tesoro de los EEUU, lo que es un claro reflejo de la confianza que la comunidad inversora global deposita en nuestra institución y en su misión”, señaló Orlando Ferreira, director financiero de BID Invest. “El resultado subraya la fortaleza del historial crediticio de BID Invest y nuestro compromiso con mantener una estrategia de financiación diversificada y eficiente. Este claro voto de confianza procedente de los inversores globales es un espaldarazo a nuestra misión de impulsar el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe”, añadió Ferreira.