Generadora Gatún celebra colocación de bono por US$1.050 millones

Finanzas

Calificada con grado de inversión y con solicitudes por 4.600 millones de dólares de más de 170 inversionistas institucionales de tres continentes, esta emisión posiciona a la central panameña de 670 megavatios (MW) como referente en el mercado energético regional.

POR EFE Generadora Gatún, la planta de generación a gas natural más grande de Centroamérica y el Caribe, anunció esta semana la colocación de un bono corporativo por 1.050 millones de dólares, mostrando la confianza del mercado global en lo que supone una de las mayores operaciones de financiación energética en la región. "Los términos logrados reflejan la confianza del mercado global en activos energéticos de largo plazo en América Latina, en un contexto donde la región compite activamente por capital internacional para financiar su transición energética", celebró en un comunicado esta empresa del Grupo InterEnergy y AES Panamá. Calificada con grado de inversión y con solicitudes por 4.600 millones de dólares de más de 170 inversionistas institucionales de tres continentes, esta emisión posiciona a la central panameña de 670 megavatios (MW) como referente en el mercado energético regional. Estructurada bajo formato 144A/Reg S (que permite acceso a inversores institucionales calificados en EE.UU. y a inversores internacionales fuera del país norteamericano), la emisión fue colocada a un plazo de 18,4 años y una tasa de interés de 6,874%.

La empresa interpreta esta operación financiera como una "señal significativa" para el mercado energético regional, demostrando así que "actores con trayectoria probada, como InterEnergy y AES, pueden atraer financiamiento institucional de gran escala" hacia la región. Así "la demanda, superior a cuatro veces el monto ofertado, y la calificación con grado de inversión refrendan la solidez del activo, operado por el Grupo Energético Gas Panamá, conformado por InterEnergy Group (51%) y AES Panamá (49%)".

Inversión en activos energéticos de alto impacto