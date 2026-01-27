BID Invest lidera financiamiento por US$336 millones para construcción del tramo del Metro de Panamá

Por revistaeyn.com
BID Invest lidera un financiamiento por US$336 millones para apoyar la construcción del tramo subterráneo de la Línea 3 del Metro de Panamá, un segmento de 4.4 kilómetros que conectará Albrook con la estación Panamá Pacífico, que busca ofrecer una alternativa de transporte público rápida y confiable para más de 500.000 residentes en Panamá Oeste.
El proyecto transformará la movilidad urbana en la región metropolitana, reduciendo los tiempos de viaje de 90 a 38 minutos y generando ahorros en costos de transporte para los usuarios.
El proyecto promoverá el uso eficiente de recursos y una infraestructura resiliente, ofreciendo una opción más segura y sostenible frente al uso de vehículos particulares y buses diésel.
El sistema total del Metro de Panamá atenderá en promedio a 180.000 pasajeros diarios, fortaleciendo la integración del transporte público y mejorando la calidad de vida en una zona con alta dependencia del automóvil.
El financiamiento se estructura como una facilidad A/B de compra de certificados de no objeción (CNO), con un tramo A por US$114 millones aportado por BID Invest y un tramo B por US$222 millones movilizado a través de bancos comerciales.
La operación se complementa con dos facilidades respaldadas por agencias de crédito a la exportación de Corea (K-SURE y KEXIM), alcanzando un financiamiento total de US$1.330 millones.
Este proyecto refleja el modelo de negocios “Originar para compartir” de BID Invest, que aprovecha su experiencia en estructuración para atraer capital privado adicional y ampliar el impacto del financiamiento para el desarrollo en América Latina y el Caribe.