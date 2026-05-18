Tasa de interés de deuda externa de Honduras subió 1,5 puntos porcentuales desde 2010

Finanzas

El BCH estima que entre 2026 y 2029 el país necesitará destinar, en promedio, el 10,6 % de los ingresos totales del sector público para cumplir con los pagos programados de deuda.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com El aumento de las tasas de interés internacionales y el creciente peso de los bonos soberanos en los mercados financieros están encareciendo el costo de la deuda pública de Honduras, en un contexto donde el país enfrenta una mayor exposición a créditos contratados a tasa variable y fuertes vencimientos programados para los próximos años. Datos del Banco Central de Honduras (BCH) muestran que al cierre de marzo de 2026 el saldo de la deuda externa del sector público alcanzó los US$10.761,8 millones, un incremento de US$25,4 millones respecto a diciembre de 2025.

Aunque el indicador deuda/PIB bajó de 27,1 % a 26,5 %, el organismo advierte sobre un aumento sostenido en el costo financiero de la cartera. Uno de los principales factores detrás de este encarecimiento es el cambio en la estructura de contratación de la deuda. Mientras en 2010 el 78,1 % de los compromisos estaba pactado a tasa fija, para marzo de 2026 esa proporción cayó a 56,4 %, mientras la deuda a tasa variable subió hasta 43,6 %. “El cambio refleja una mayor exposición a las condiciones de los mercados internacionales y a las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos”, señala el BCH.

COSTO DE FINANCIAMIENTO

El endurecimiento monetario posterior a la pandemia, impulsado por la inflación global, las tensiones geopolíticas y el aumento de los costos energéticos, elevó las tasas de referencia internacionales y, con ello, el costo de financiamiento para economías emergentes como Honduras. La tasa de interés promedio ponderada de la cartera de deuda externa pasó de 2,5 % en 2010 a 4 % en marzo de 2026, un incremento de 1,5 puntos porcentuales en 16 años. El BCH atribuye este comportamiento no solo al mayor peso de créditos variables, sino también a la incorporación de bonos soberanos colocados a tasas superiores al 6%. Actualmente, el Gobierno hondureño mantiene tres emisiones de bonos internacionales por US$2,200 millones: una de US$700 millones colocada en 2017 a una tasa de 6.25 %; otra de US$600 millones emitida en 2020 al 5.625 %; y una tercera por US$900 millones colocada entre 2024 y 2025 con una tasa de 8.625 %, la más alta de la cartera.