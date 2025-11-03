BID aprobó US$200 millones para mejorar el suministro eléctrico en Costa Rica

Finanzas

El fortalecimiento de la red nacional costarricense también beneficiará al Mercado Eléctrico Regional, que integra Costa Rica junto con otros cinco países de Centroamérica, al mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico regional.

Por revistaeyn.com El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un crédito de US$200 millones para mejorar la confiabilidad, eficiencia y sostenibilidad del suministro eléctrico en Costa Rica. El crédito cuenta con un plazo de amortización de 23 años y medio, un período de gracia de 7 años, una tasa de interés basada en SOFR, y una contrapartida local de US$115 millones.

La operación, un Préstamo de Inversión Específica, fue aprobada por el Directorio Ejecutivo del BID, y es la segunda fase de una Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP) orientada a incrementar el suministro de electricidad con fuentes renovables y mejorar los sistemas de transmisión y distribución eléctrica del país. El nuevo programa beneficiará directamente a cerca de dos millones de clientes del Sistema Eléctrico Nacional, incluyendo hogares (alrededor de 5.2 millones de personas, el 99,4 % de la población), industrias y comercios. Alrededor de 350.000 personas en zonas rurales y semiurbanas se beneficiarán con una red de alumbrado público más eficiente, lo que contribuirá a mejorar la seguridad y la vida comunitaria.