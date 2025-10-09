BCIE ha emitido 33 bonos sostenibles por US$8.100 millones desde 2019

Finanzas

Por revistaeyn.com El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ha publicado su primer Informe Anual bajo su Marco de Bonos Sostenibles, un hito significativo que refuerza su compromiso con la transparencia y las finanzas sostenibles. El BCIE ha redoblado sus esfuerzos en financiamiento sostenible en 2025 con la emisión de cinco bonos con etiquetas ASG por un total equivalente de US$2.700 millones, incluyendo bonos de sostenibilidad, azul, social y su primer bono de salud. Con estas operaciones, el BCIE alcanza un récord de 33 emisiones de bonos sostenibles por un total equivalente de US$8.100 millones.

Durante 2024, el BCIE emitió cinco bonos sostenibles por un monto equivalente a US$943 millones, incluyendo su primer bono de sostenibilidad y el primer bono de Salud Materna. Entre 2019 y 2024, el Banco ejecutó 28 emisiones de bonos sostenibles por un total equivalente de US$5.400 millones, de los cuales 26 permanecían vigentes al 31 de diciembre de 2024 con un saldo total de US$4.800 millones distribuidas en ocho diferentes monedas. Los recursos provenientes de los bonos sostenibles vigentes han sido asignados en su totalidad a proyectos elegibles, reportados tanto a nivel de aprobaciones como de desembolsos. Solo en 2024, las nuevas aprobaciones elegibles superaron los US$1.700 millones, abarcando nueve proyectos en áreas como infraestructura básica asequible, seguridad alimentaria, energía renovable, protección de la naturaleza, gestión sostenible del agua y adaptación al cambio climático.