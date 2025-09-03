Deuda estatal de pensiones de El Salvador supera los US$10.900 millones

Finanzas

Las cifras oficiales, que el BCR retoma del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), indican que la deuda total pasó de US$10.525,96 millones en diciembre de 2024 a US$10.922,57 en julio pasado.

Por Agencia EFE El Salvador elevó la deuda estatal con los fondos privados de pensiones, alimentados por los trabajadores, en más de US$396 millones entre enero a julio de 2025, con lo que supera los US$10.922 millones el total de la deuda, según las estadísticas del Banco Central de Reserva (BCR). Las cifras oficiales, que el BCR retoma del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), indican que la deuda total pasó de US$10.525,96 millones en diciembre de 2024 a US$10.922,57 en julio pasado.

Es decir, que la deuda subió US$46,44 millones en enero, US$47,34 millones en febrero y US$77,37 millones en marzo. A esto se suma que en abril sumaron US$44,72 millones y US$47,36 millones mayo. El mes que más incremento de la deuda ha registrado es junio con US$87,63 millones, mientras julio sumó US$45,75 millones para un total de US$396,61 millones. Estos recursos, que el Gobierno estaría usando para el pago de pensiones de los jubilados del sistema público abandonado a finales de la década de 1990, los toma mediante unos títulos valores que emite el ISP y que las administradoras de fondos de pensiones (AFP, privadas) están obligadas a comprar. Este instrumento, llamado Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), suman desde abril de 2023 a la actualidad un total de US$2.527,80 millones. A esto se añaden 8.394,77 millones de Certificados de Financiamiento de Transición (CFT), títulos que no pagan capital ni intereses por cuatro años desde una reforma aprobada por la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialista Nuevas Ideas (NI), a finales de 2022.